こういうのずっと探してた！（泣）【ワークマン】嬉しい機能たくさん♡「マザーズバッグ」

子どもとのお出かけで使いやすいバッグを探しているママに、優秀な機能を備えた「マザーズバッグ」をリコメンド。今回紹介するのは【ワークマン】のリュックとトートバッグです。高撥水機能や複数のポケット付きで、使い勝手のよさが魅力。デザインはシンプルでパパも持ちやすく、それでいて手に取りやすい価格も嬉しいポイントです。これこそ探していたバッグかも！

優秀機能満載！ バッグインバッグ付きリュック

【ワークマン】「高撥水マザーズバッグインバッグインリュック」\3,900（税込）

自立するバッグインバッグが取り出し可能なリュック。おうちでもお出かけ先でも便利に使えそうです。開口部が大きく開いて物を出し入れしやすく、サイドやフロントにもポケット付き。高撥水機能も備わっており、急な雨でも安心かも。キャリーケースに引っ掛けられるベルト付きなので、旅行や帰省のときにも活躍してくれます。

厚手のアウターでも肩掛けできる！ キルティングトートバッグ

【ワークマン】「高撥水マザーズキルティングマルチアウトポケットトート」\3,500（税込）

ぷっくりとしたキルティングが、可愛らしい雰囲気のトートバッグ。表面には撥水加工が施されており、雨や雪の日でも使いやすい優れもの。防水生地のポケットが付いているので、濡れたタオルなどの収納に便利です。哺乳瓶など飲み物を入れられる保冷・保温ポケットもあり、この価格とは思えないクオリティ。ハンドルは長さ調整ができるので、厚手のアウターを着た時にも肩に掛けやすくなっています。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M