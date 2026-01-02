日経新春杯（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル）で復帰するサトノグランツ（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）はその後、２４、２５年と３着だったカタールのアミールＴ・Ｇ２（２月１４日、アルライヤン競馬場・芝２４００メートル）を目指すことになった。すでに同レースへの予備登録は行っている。

中山大障害３着のフェーレンベルクはペガサスジャンプＳ（３月２１日、中山）から中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１８日、中山）を目指す。

エリザベス女王杯で５着だったココナッツブラウンは小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）で復帰する。

サンクフルＳで１着だったローランドバローズは中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル）で重賞に挑戦する。

ラピスラズリＳを圧勝したロードフォアエースは岩田望来騎手＝栗東・フリー＝とのコンビでシルクロードＳ（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）へ向かう。

菊花賞１６着以来、休養していたヤマニンブークリエは横山典弘騎手＝美浦・フリー＝とのコンビで日経新春杯（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル）を視野。ブラジルＣ１０着以来、休養中のカゼノランナーはポルックスＳ（１月１１日、中山競馬場・ダート１８００メートル）で復帰。ここには一昨年の大阪スポーツ杯２着以来となるミスティックロアも参戦を予定する。

阪神Ｃ１０着のシュタールヴィントは淀短距離Ｓ（１月１１日、京都競馬場・芝１２００メートル）。ギャラクシーＳ１４着だったコンティノアールはすばるＳ（１月１０日、京都競馬場・ダート１４００メートル）へ。矢作厩舎はオータムリーフＳ２着だったビダーヤと２頭出しになる。