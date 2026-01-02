堂本剛、浜田雅功の無茶ぶりに困惑「ロケ先って変更していいもんなんですか？」
DOMOTOの堂本剛が3日放送の『ごぶごぶ正月SP』（後2：00〜3：30 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】豪華ゲストに驚きの表情を浮かべる浜田雅功
ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。今回の相方は、音楽、ドラマ、アートなど幅広い分野で独自の表現を発信し続ける日本エンターテインメント界を代表するトップアイドル・堂本剛。
今回はお正月恒例の「年賀状かまぼこ板」。「ごぶごぶ正月SP！浜ちゃん＆剛に有名人から年賀状届いたよ！コスパ最強！しかもウマい！おすすめグルメかまぼこ板」と題し、有名人から届いた年賀状に書かれた「マジの行きつけグルメ」を、かまぼこ板を使ったくじ引き方式でランダムに巡る。
2人が向かったのは、久本雅美が大阪で稽古がある時に毎回食べに行くというおでん店「心斎橋よかろ」へ移動。おでんはもちろんのこと、おでんの出汁を使った締めが絶品だという。期待を膨らませる2人は早速おでんをいただくと、その味を大絶賛。おでんの出汁で食べる締めの“にゅうめん”が出されると、浜田は「こんなん、まずいわけないやん。なんなんこれ！」とあまりのおいしそうさになぜか怒り出す（!?）。出汁を一口飲むと「めちゃくちゃうまいやん。胃にも優しいわ」と、お箸が止まらない2人。ここで、堂本が誰も聞いたことのない浜田への“しょーもない（？）”質問攻めを展開し、浜田がタジタジに。
続いて引いたかまぼこ板は堂本とたびたび共演しているシャンプーハットの恋さん。2人は恋さんが若手時代から通う鉄板焼き屋「心斎橋でりしゃす」へ移動。「とても柔らかくジューシーで、大人も子どもも大好きなハンバーグです」と紹介された2人は興味津々。鉄板で焼かれるハンバーグを見て、「うわ〜、絶対おいしいこれ！」と目を輝かせる。
一口食べると、堂本が思わず「オーマイガットゥギャザー」と、恋さんのギャグを披露。堂本は「これ、いただいたんです。使う時が全然なくて…今かなって」と語る。ハンバーグを食べながら、恋さんと共演していた番組『堂本剛のやからね』の話題に。堂本から番組にまつわる“ある人物”の名前が上がると、浜田の表情が一変。
スタッフに「ちょっと電話して」とムチャブリし、その人物の元に急きょ向かうことに。堂本は「ロケ先って変更していいもんなんですか？」と困惑する。
