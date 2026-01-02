元NHKアナウンサーの中川安奈（32）が2日、インスタグラムを更新。全身泥まみれの水着写真を公開した。 中川は1日放送のフジテレビ「有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド」に出演。「見てくださったみなさま、ありがとうございました」と書き出し、感謝した。

「今回のロケの体当たりパートのまとめです！笑 泥だらけになった火山温泉、夜市のアリの試食、イスロテ島の生簀？でサメや大きな魚たちと泳いだこと…井上咲楽ちゃんのかっこいい背中から、たくさんのことを学ばせてもらった充実の時間」とつづり、全身泥まみれでボディーラインが浮き出る写真などを公開。

「放送後、NHK時代から尊敬する先輩ディレクターに『中川さんは泥臭いロケが似合う』と言われてうれしかったので、今後はさらにそうしたジャンルのお仕事も頑張れたらいいなと思いました（少々潔癖症ではありますが、わりとなんでもノー天気に楽しめるタイプです！笑）」とつづった。

この投稿に対し「健康的な美女です」「泥パックしなくても、素敵で可愛いくて美しいです」「泥にまみれてもスタイル抜群な安奈さんステキです！！」などと書き込まれていた。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局。昨年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能。