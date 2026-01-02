NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。

新年を迎え、その思いを綴っています。



【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん 「これからもＡＬＳと生きる日常を自分発信していきます♡」「ＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)と向き合います♪」 【ALS闘病】





津久井教生さんは「2026年の幕があきました♡ 川越の初日の出を拝めました♪ 妻が写真で撮ってくれたのです… いやぁ〜とっても綺麗でした♡」と、投稿。





続けて「大晦日は… 年越しそばも無事にいただき 口で味わいました♡ 美味しかったです♪」「紅白歌合戦もバッチリ楽しみつつ… 座位で年越しを迎えることができました〜♪」と、記しました。そして「そんな感じで… 新年を迎えご機嫌で動画を取りました♡ 残念ながら…パソコンからブログにアップできないので Ｘかフェイスブックで見ていただけると 現在の私が見られます♡」と、知らせました。





津久井教生さんは「これからも ＡＬＳと生きる日常を自分発信していきます♡」「ＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)と向き合います♪」と、投稿。



続けて「昨年はたくさんの応援ありがとうございました♡ 今年もよろしくお願いいたします♪」と、ファンに向けて呼びかけています。





津久井さんは、ALS公表から5年が経過した2024年10月のブログで、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、周囲への深い感謝を投稿。







続けて、「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ健康管理を呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。







