¹ñ³Ø±¡Âç¤Î£±Ç¯À¸¹âÀÐ¼ù¡¢¥³¡¼¥¹´Ö°ã¤¨¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âÇ´¤ê¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£±£°£°ÅÀ¡×¡ÄÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ØË¾¤ß
¡¡£²Æü¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢±ýÏ©¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¤Ï±ýÏ©£´°Ì¡£
¡¡£±Ç¯À¸¤ÇÈ¢º¬¤Î»³¤ËÄ©¤ó¤À¹âÀÐ¤ÎÇ´¤ê¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¶è¤ÇÀÄÌÚ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£±»þ´Ö£°Ê¬£²£¸ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¶è¾å¸¶¡ÊÆ±¡Ë¤Ï¶è´Ö£±£²°Ì¤Ç£¶°Ì¤ËÅ¾Íî¡££³¶èÌîÃæ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö£³°Ì¡¢£´¶èÄÔ¸¶¡ÊÆ±¡Ë¤â¶è´Ö£´°Ì¤ÈÀ¹¤êÊÖ¤·¡¢£³°Ì¤Ç¹âÀÐ¤Ë¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡£±£°¥¥í¼êÁ°¤ÇÀÄ³ØÂç¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤âÆ°ÍÉ¤»¤º¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿Áö¤ê¤Ç¤·¤Ö¤È¤¯¾å°Ì¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Î¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ç¥³¡¼¥¹¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±»þ´Ö£±£°Ê¬£µÉÃ¤Ç¶è´Ö£´°Ì¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï£±£°£°ÅÀ¡£ÌÜÉ¸¤è¤ê£±Ê¬°Ê¾åÂ®¤¯Áö¤ì¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤ÎÀÄ³ØÂç¤È¤Ï£±Ê¬£µ£´ÉÃº¹¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÄü¤á¤ëº¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÁ°¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°ÅÄ¹¯¹°´ÆÆÄ¡£Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ØË¾¤ß¤Ï¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¡ÊÉ´À¥æÆ°ìÏº¡Ë