女優・山本舞香が、夫のロックバンド「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏと家族ショットを披露し、反響を呼んでいる。

山本は２日までにインスタグラムのストーリーズに「新年明けましておめでとうございます。２０２６年もよろしくお願い致します」とコメントし、Ｈｉｒｏと義理の父の歌手・森進一、兄のロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａとの４ショットをアップした。

「実家でおせちを食べて家族時間。お義父さんのカレー美味しかった」と森の手料理を食べたことを明かし、「初めましてのおせち 美味しいやばい。ありがとうございます。明太子本当に本当に優勝です」と豪華なおせち料理も公開した。

森も自身のインスタグラムで４ショットをアップしており、家族だんらんにネット上では「森さんも幸せそうで何より」「家族写真強い」「画像にパワーあり過ぎる！」「ナチュラルメイクで森進一さんの隣に座ってると凄い出来たお嫁さんをやってそうな雰囲気」などの声が上がっている。

父・森進一、母・森昌子、兄のＴａｋａら音楽一家に生まれたＨｉｒｏ。２人は昨年１０月に結婚を電撃発表した。