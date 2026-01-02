南国気分が盛り上がる入口のシンボルツリーと広々レストランフロア

入口には大きなシンボルツリーがそびえたち、出迎えてくれます。木の看板には大きな魚が描かれていて、入る前から気分が上がります。入口の右側にあるのがレストランAMAネシア。中央にはおみやげ選びにぴったりのショップも。



店内に入るとまず目に入るのが、伊勢海老などが泳ぐ生け簀です。注文が入るたびに大きな伊勢海老を取り出して、新鮮なまま調理が行われます。島特有の珍しい魚も泳いでいて、まるで小さな水族館。子どもたちも大喜びです。



レストランフロアは広々としていて、グループで訪れる観光客の姿も多く見られます。そして大きな窓一面に広がる美しいビーチ。ビーチに面したテラス席はランチタイムには特に人気なので、予約しておく方がスムーズです。



おしゃれな奄美フードにクラフトビール

郷土料理の「ばしゃ山の鶏飯」（1870円）※写真は2人前

鶏肉に錦糸卵、椎茸の甘煮、青パパイヤの漬物、紅ショウガなどを自分でご飯に盛り付ける鶏飯は、色合いがカラフルで写真映えもバッチリ！ 盛り付けでオリジナリティを演出できそうです。卓上で温める鶏だしは1987年の創業時から変わらず愛され続ける優しい味優しい。スッキリながらも旨みがしっかりと感じられるので、小さなお子さまからご年配の方まで気に入るはず。



もう一つの人気メニュー「あぶらゾーメン」（1210円）

「あぶらゾーメン」は、油で炒めたそうめんに大ぶりの海老、鶏飯のだしを合わせた郷土料理で、ボリュームがありながらもさっぱりと食べることができ、夏の暑い時季にもおすすめです。海老の旨みがそうめんに絡んで、ビールとの相性も抜群。



メニューに並んでいる料理は、伝統的な奄美の郷土料理やそれをアレンジした創作料理、定食、新鮮な海鮮料理などさまざま。

伊勢海老をはじめとする新鮮な地元の海の幸をふんだんに使った海鮮料理や予約制で楽しめるBBQなど、奄美の美味が一堂に会します。ディナータイムには和食や鍋料理、ステーキなどのコース料理も各種予約することができます。



トロピカルフルーツを使ったソフトドリンクから奄美名物の発酵ドリンク・ミキ、黒糖焼酎、日本酒、ワインなどドリンクメニューも充実。クラフトビールは奄美らしく黒糖を使用したものから美容にもいい長命草を使ったものまで多種多様なので飲み比べてみるのも楽しいですよ。気に入ったものは、おみやげとして購入して帰るのもいいですね。



奄美の精霊・ケンムンが可愛い！ おみやげにもぴったり

店の入り口から店内に至るまで、各所に不思議な生き物のオブジェがあることにも注目してみてください。まん丸の目がかわいいカッパみたいな「ケンムン」が旅人を出迎えてくれます。ケンムンとは、奄美地方に古くから伝わる精霊のこと。自然豊かな場所やガジュマルの大樹などに住むといわれている奄美の守り神です。店内には土や木、布などでつくられたさまざまな種類のケンムンたちが飾られています。



実は駐車場にもケンムンたちが描かれた看板があります。可愛くてユーモラスな表情のケンムンたち。お気に入りのケンムンを探してみましょう。



隣接しているおみやげショップ「島おこし市場」でケンムンの工芸品も販売されているので、旅の思い出に連れて帰ってはいかがでしょう？ ほかにもTシャツや文房具、ステッカー、ガラス細工、貝殻を使ったアクセサリーやインテリアなど、奄美らしいアイテムがたくさん。



目の前には美しいビーチが広がっています。お腹いっぱいになったらビーチをお散歩したり浅瀬で遊んだりできるので、子どもたちもずっと笑顔で過ごすことができます。

南国気分が盛り上がるレストランで特別なひとときを過ごしてみませんか？



Photo＆text：エー・アール・ティ

