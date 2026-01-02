¡ÚÂçºå¡¦ËÜÄ®¡Û¡ÖMaison Sel¡×¤Î´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤±ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÀå¸Ý¡ª ¼ê¤ß¤ä¤²¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á
Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¸·Áª¤·¤¿4¼ï¤Î±ö¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ÖMaison Sel¡×
Osaka MetroËÜÄ®±Ø¤«¤éÀ¾¤ØÅÌÊâÌó7Ê¬¡¢ð×¸ø±à¡ÊÀ¾±à¡Ë¤Î¤Û¤É¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖMaison Sel¡×¡£Çò¤È¹õ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç³¹ÊÂ¤ß¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤¬²á¤´¤»¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö±ö¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¡£¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È±ö¡É¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Ê¡°æ¸©¡¦±ÛÁ°»Ô¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥é¥Ñ¥Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥²¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Þ¥ë¥É¥ó¤È¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÅ·Á³±ö¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Å·Á³±ö¤È¤Ï¡¢³¤¿å¤òÅ·Æü´³¤·¤äÊ¿³ø¤Ç¼ÑµÍ¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿±ö¤Î¤³¤È¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¤ªÎÁÍý¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥²¥é¥ó¥É»º¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤¦¤ÞÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥é¥Ñ¥Ë»º¡¢ÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Þ¥ë¥É¥ó»º¡¢¥ß¥Í¥é¥ëÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÊ¡°æ¸©¡¦±ÛÁ°³¤´ß»º¤Î±ö¤ò¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤´¤È¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
±ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÅÌ£¤¬¤°¤Ã¤È°ú¤Î©¤Ä¤Î¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëº½Åü¤ÎÎÌ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹µ¤¨¤á¡£¾åÇòÅü¤äÅº²ÃÊª¤Ê¤É¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Å¼ºÚÅü¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´ÅÌ£¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿±öµ¤¤¬¸å¤ò°ú¤¯Ì¥ÏÇ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬ºî¶È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª ´Å¤¤¹á¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢¤Ä¤¤¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç»¸üËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ñ¥¤¤ÎËõÃã¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ
¤Þ¤ºÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢±§¼£ËõÃã¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖMillefeuill Kyoto Uji Matcha¡Ê¤ß¤ë¤Õ¤£¡¼¤æ ¤¤ç¤¦¤È ¤¦¤¸ ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¡Ë¡×1540±ß¡£µþÅÔ¡¦±§¼£»º¤Î¹á¤ê¹â¤¤ËõÃã¤ò¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ëº®¤¼¹þ¤ó¤ÀËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥¥ã¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ë¥È¥Ñ¥¤¤ò½Å¤Í¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
ÃúÇ«¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹»Ñ¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤â¤¦¹û¤ì¹û¤ì¡£ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥½¥ë¥È¥Ñ¥¤¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÊ¡°æ¸©±ÛÁ°»º¤ÎÅ·Á³±ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤ë¡¢´Å¤¹¤®¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î¥Ñ¥¤¤Ç¤¹¡£Êø¤µ¤º¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¥¶¥¯¤Ã¤ÈÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤òÇ»¸ü¤Ë´¶¤¸¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢´Å¤µ¼«ÂÎ¤Ï¹µ¤¨¤á¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê±öµ¤¤ò´¶¤¸¤ëÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¥Ñ¥¤¤â¥¯¥ê¡¼¥à¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¸ý¤Þ¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖMaison Sel¡×¤Ï¤ªÅ¹ÆÈ¼«¤Ç¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ÈÃã¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¿Íµ¤¤Î¡ÖµðÊö¤Î¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¦¡¼¥í¥ó¥Æ¥£¡¼¡×880±ß¤ä¡Ö¥·¥Á¥ê¥¢¥ì¥â¥ó¥Æ¥£¡¼¡×880±ß¤Ê¤É¹á¤ê¹â¤¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤È¤â¤Ë¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
±ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥×¥Á¥»¥Ã¥È¤È¼ê¤ß¤ä¤²ÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¤ª¤¹¤¹¤á
ÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¥×¥Á¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥½¥ë¥È¥µ¥Ö¥ì¡×¡¦¡Ö¥½¥ë¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¡¦¡Ö¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¡¦¡Ö¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¡×¡¦¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î5¼ïÎà¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ö¥ì¤È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Î¤ßÆüÂØ¤ï¤ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î3¼ïÎà¤¬¥×¥ì¡¼¥ó¤Î»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£±¦¾å¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿ÂÞ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Å·Á³±ö¤Î·ë¾½¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ö¤Î·ë¾½¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ý¤ËÆþ¤ì¤Æ¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ä¥ß¥Í¥é¥ë´¶¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤è¤·¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤è¤·¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢±öµ¤¤È´Å¤µ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥½¥ë¥È¥µ¥Ö¥ì¤È¥½¥ë¥È¥×¥Æ¥£¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¼ê¤ß¤ä¤²¤Ë¤â¡ý¡£¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê»ÒÇ¤ä»Ò¸¤¤Î°¦¤é¤·¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Û¤«¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³¨ÊÁ¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡£²Ú¤ä¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÂ¦¤âµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¾®ÇþÊ´¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÊÆÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥µ¥Ö¥ì¡õ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤âÅÐ¾ì¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Ç´Å¤µ¹µ¤¨¤á¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤Æ¤âºá°´¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¼ê·Ú¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î±ö¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ÖMaison Sel¡×¡£´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢£Maison Sel¡Ê¤á¤¾¤ó ¤»¤ë¡Ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èð×ËÜÄ®2-4-5 1F
TEL¡§¤Ê¤·
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á18»þ¡Ê17»þ30Ê¬LO¡Ë ¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï10»þ30Ê¬¡Á
ÄêµÙÆü¡§²Ð¡¦¿åÍË
Text&Photo¡§ÌÚÂ¼·Ë»Ò¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥×¥é¥ó¡Ë
