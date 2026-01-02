テレ朝・三谷紬アナ、2026年も“美脚全開”「ミニスカギャルマインド」宣言に「ルーズソックスが懐かしい」「神スタイル」の声
【モデルプレス＝2026/01/02】テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが1月1日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳テレ朝美人アナ「神スタイル」ミニスカ×ルーズソックスで美脚披露
三谷アナは「たくさん笑って思う存分仕事する1年にします！」「今年は待ちに待ったサッカーワールドカップの年」と意気込みを綴り、ブラウンのセットアップにピンクのTシャツを合わせた“お気に入りの衣装”を公開。ミニスカートからは美しい脚が覗き、「ミニスカギャルマインドはいくつになっても持ち続けて、どんな困難にも立ち向かっていくぞ」と力強いメッセージを添えている。
この投稿には「女子高生みたいで可愛い」「ミニスカートが似合う」「ルーズソックスが懐かしい」「新年から元気もらえた」「ミニスカギャルマインド、最高にかっこいい！」「神スタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆三谷紬アナ、「ミニスカギャルマインド」でお気に入りの衣装を披露
◆三谷紬アナの投稿に反響
