【7位〜12位】1月3日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

【7位】蟹座 総合運：★★★☆☆

誰かの話を頷きながら聞いたり、アドバイスに従ったりと、素直な態度を見せてください。すると、あなたの発言にも注目が集まりそうな日です。褒められたら、謙遜しすぎず「ありがとう」と笑顔を返して。



恋愛運

仲の良い友達だった人が、あなたに甘い視線を向けてくる可能性がある日です。その気がないなら、少し冷たくするくらいでOK。反対に関係を進めたいなら、さり気なくボディタッチをするなど、あなたからも意思表示を。



金運

これまで以上に賢くお金を貯めたり、殖やしたりするためのアイデアが出てきそうな日です。ただ、慌てて行動に移すと長続きしないかも。今日のところは、できるだけ細かい部分まで丁寧に考えを練ってみてください。



ラッキーアイテム：時計



【8位】蠍座 総合運：★★★☆☆

無理に周囲に合わせるのではなく、まずは自分を優先してOKです。すると、自然と時間と心に余裕が生まれてくる運気。人に手を差し伸べるゆとりも出てくるでしょう。また、学びたいことに時間を使うと、充実感が深まります。



恋愛運

あなたがロマンチックな雰囲気を出せば、相手の心も甘くなる日。反対にあなたがピリピリしていれば、相手も怒り出す。そんなふうに、影響を与える側に立つ恋愛運です。優しく甘く、ニコニコ笑って接するといいでしょう。



金運

普段は｢高すぎる｣と手を出さないものに、これといった理由がなくてもお金を出してしまうかも。今日は、買い物は一切しないと決めておくくらいでもOK。それが難しい場合は、最低限の予算を設定しておくといいでしょう。



ラッキーアイテム：スポーツウェア



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】射手座 総合運：★★☆☆☆

自宅や自分の部屋で過ごす時間が、今日はとても充実します。あまり掃除しないところを磨いたり、もう使わない物を片付けたりと、自分の空間をスッキリと美しく整えてみて。頭の中も整理されて、するべきことが見えてきます。



恋愛運

あなたが恋の相手に誠意をもって向き合っているのだと自然に伝わっていきそう。ただ、堅苦しい話をするのは避けてください。それよりも冗談を言い合ったり、笑い話をするのが〇。ちょっとしたひと言から誠実さがにじみ出ます。



金運

これまでは見落としていた点にも、鋭く気づくことができる金運です。特に節約や貯蓄など、お金を守ることに関して今の方法を見直してみて。そして、何か気づいたことがあれば、すぐに改善策を考えて実行すると〇。



ラッキーアイテム：大きめのシャツ



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

自分とは違うやり方をする人、自分とは違う考えの人に、ちょっとストレスを感じるかも。そんなときは何か冷たい飲み物を飲むと、気にならなくなるでしょう。また、少し速いペースで歩くのも、気分のリフレッシュになります。



恋愛運

あなたらしい魅力がキラリと輝いて、恋愛が盛り上がりそうな日です。ただ、自分では魅力に自信を持ちきれないかも。誰からもらった言葉でも、褒められたら素直に受け止めましょう。「そんなことないよ」ではなく「ありがとう」と言ってみて。



金運

大切なお金を、しっかりと守ることができる金運の日です。これまでのお金の使い方を｢無駄遣いだったな｣と、感じるかも。でも、自分を責めないで、気付いたことを褒めてください。また、周りの人との金銭感覚のズレは気にしなくてOK。



ラッキーアイテム：トートバック



ラッキーカラー：グレー

【11位】牡羊座 総合運：★☆☆☆☆

毎日のように顔を合わせる人や、何でも言い合える親友が、とても頼りになりそう。弱音や悩みを聞いてもらうと、心が癒されるでしょう。また恩返しをするチャンスは巡ってきますから、今日は甘えてしまってOKです。



恋愛運

新たな恋につながる風が吹いてくる日！特に、家族や身内から紹介の話が舞い込んできたら、詳しく話を聞いてみて。最初は気が向かない話でも、いざ会ってみると理想の相手かも。また、恋の相談も、今日は家族にするのがオススメ。



金運

デリバリーの食事をしたり、上質なタオルを購入したりと、家での時間が充実することにお金を使うといい日。心が想像以上に満たされていきそうです。さらに、掃除などで家にいる時間を有効に使うと、金運がグンとアップ！



ラッキーアイテム：タオルハンカチ



ラッキーカラー：シルバー