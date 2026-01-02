【1位〜6位】1月3日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】魚座 総合運：★★★★★

目標に向かって、普段以上に意欲的に取り組める日。そんなあなたに協力してくれる人も、たくさん集まってきそうです。まずは、お互いにリラックスできる気軽な話題が〇。何かを頼むときには、相手を褒めながらお願いして。



恋愛運

最高の恋愛運に恵まれて、ハッピーな気分を味わえそうな1日です。どんな話題でも、正直に本音を伝えて〇。相手と意見が違っても無理に合わせないで。出会いは、これまでとは違う方法を試すのがオススメ。すぐに進展する可能性が大です。



金運

これまで優先的にお金を使ってきた部分で、節約の方法を考えてみるとよさそうな日。お金との関係を改善できるという、手応えを感じることができそうです。大きく節約することよりも、長く続けられることを重視するのがポイント。



ラッキーアイテム：ストール



【2位】天秤座 総合運：★★★★★

いろいろなことが、想像以上にうまくいきそうな嬉しい運気の日です！協力してくれる人も現れそう。行き詰まっていることがあれば、素直に周りに話してみてください。手を差し伸べてくれた人には、素直に感謝して甘えましょう。



恋愛運

恋人や好きな人と関わると、普段なら盛り上がる話題でもケンカになってしまいそう。ただ、関わらずにいれば、愛情や信頼が変わることはありません。自分からの連絡は控えて、相手からの連絡には優しく、当たり障りのない返事が正解。



金運

お金との縁が最高に強くなる運気の日です。｢たくさん稼ぎたい｣｢いっぱいお金がほしい｣と貪欲になってOK！ただし、楽をして稼ごうとしないことがポイント。稼ぐ能力と金運に、同時に磨きをかける心がけがですごしましょう！



ラッキーアイテム：観葉植物



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】乙女座 総合運：★★★★☆

運気の追い風が吹いてきて、何事にも堂々と取り組めそうです。苦手なこともうまく進んで、自信につながる可能性大。「こうしてみよう」と思いついたら、早速行動を起こしてみて。誰かに相談するよりも、自分のひらめきを信じましょう。



恋愛運

恋か友情か、となれば、友情を優先したくなる日。そして、その気持ちに素直に従うことで、結果的には恋もうまくいく運気です。また「友達のために何かをしたい」という気持ちがあるのなら、恋の相手に相談してみるのも〇。



金運

｢どうして今まで、思いつかなかったんだろう？｣と、不思議に思うようなアイデアが湧きそうな金運です。友達との雑談が、そのきっかけかも。細かいことを考え過ぎず、思いついたことを実践してみて。さらにいい考えが浮かぶ可能性大！



ラッキーアイテム：携帯電話



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】山羊座 総合運：★★★★☆

今日は、人づき合いを純粋に楽しむことができそう。「聞いてほしい」という雰囲気を出している人の話に、まずは耳を傾けてみてください。想像以上にワクワクしたり、何かあなたのためになる情報が舞い込んできたりしそうです。



恋愛運

幸せな恋を一緒に育んでいくことができる人と出会える可能性大！自分ひとりで恋の相手を探そうとしないで。友達や知人などを頼りにするほうが、より幸せな恋へとつながりそうです。また、恋の相手には、無邪気な笑顔を見せると〇。



金運

周りに合わせて自分もお金を出さなければならない、そんなこともありそうな運気です。ただ、それ以外の部分では、予算以上のお金はかからないはず。また、人付き合いにきちんとお金を使うことで、自分自身に納得できる日でもあります。



ラッキーアイテム：手鏡



ラッキーカラー：ピンク

【5位】牡牛座 総合運：★★★☆☆

たくさんのことを楽しめる日です。また、思考が柔らかくなっていろいろな視点で物事を見ることもできるはず。だからこそ、ひとつのことに集中せず、いくつかのことに取り組んでみて。今日だからこその発見があるはず！



恋愛運

きちんとした話し方でまじめな話や時事的な話をすると、持っている魅力がキラリと輝く恋愛運です。朝から小まめにニュースをチェックすると〇。また、出会いを求めるのなら、交友範囲が広い友達に連絡をしてみて。



金運

お金に関してしっかりと頭を使って考え、上手にやりくりができる運気の日です。｢これは無駄遣いではないかな？｣と、少し立ち止まってみるといいでしょう。また、急に欲しくなった物は、今日のところは買わないのが〇。



ラッキーアイテム：日焼け止め



ラッキーカラー：ビビッドイエロー