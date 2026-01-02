レモン×酸辣湯で旨味アップ！ じんわり体を温める“麺レシピ”2選

国産レモンの旬は12月から3月。クエン酸には代謝を促して体を温めてくれる働きがあり、寒い季節こそ取り入れたい食材です。そこで今回は、レモンを使った“麺レシピ”をご紹介します。

レモン酸辣湯麺

食欲をそそる酸味スープで体の内からポカポカに

レモンのクエン酸×酢の酢酸という2つの酸の掛け合わせで旨味アップ。あったかスープが染みわたる。

recipe

材料（2人分）

エリンギ…2本、鶏むねひき肉…100g、しょうが…1かけ、A［塩…小さじ1、薄口しょうゆ…小さじ1、ごま油…大さじ1、レモン果汁…1/2個分］、白胡椒…小さじ1、酢…小さじ2、酒…大さじ1、片栗粉…小さじ2、鍋用中華麺…2玉、水…400ml、塩、レモン…各適宜

📌 ポイント

作り方鍋に水、鶏ひき肉、手で割いたエリンギ、みじん切りにしたしょうがを入れて煮立たせる。煮立ったら麺を加え、茹で上がったらAを入れて、酒で溶いた片栗粉でとろみをつけ、器に盛りつける。白胡椒と酢を入れる。味が足りなければ塩で味を調える。お好みでスライスしたレモンを添える。

レモンと酢をそれぞれ単品で使うより、爽やかさがあり、コクもアップ。片栗粉でスープにとろみをつけることで、スープがすぐに冷めることなく、じんわり体を温めてくれる。

塩レモンの蒸しうどん

汁なしうどんも蒸すことで温かさアップ

材料と調味料をせいろに入れて蒸すだけと簡単。うどんがレモンだれを吸ってアツアツに。

recipe

材料（2人分）

冷凍うどん…2袋、鶏ひき肉…50g、しょうが…3かけ、塩…小さじ1/2、酒…大さじ1、レモンだれ［レモン果汁…1/2個分、ナンプラー…小さじ2、砂糖…小さじ1、米油…大さじ1］、白髪ねぎ…長ねぎ（白い部分）1/2本分、レモン…適宜

作り方せいろにクッキングシートを敷いて冷凍うどん、鶏ひき肉、千切りにしたしょうがを入れて、酒と塩をまぶし、蓋をして10分蒸したら混ぜ合わせる。1にレモンだれを加え混ぜ合わせて、白髪ねぎを散らす。最後にお好みでレモンを搾る。

※せいろがない場合は厚手の鍋を使い、中火で加熱し、煮立ったら蓋をし、焦げ付かないように注意しながら10分弱火で加熱する。

📌 ポイント

うどんは、蒸したときのもちもち感が生麺より強い冷凍をセレクト。鶏肉から出た出汁を、しっかり吸ってくれる。白髪ねぎのシャキシャキとした食感とのコントラストも絶妙。

桑原亮子

くわばら・りょうこ 料理家。料理教室「SPICEUP」主宰。東京と大阪のアトリエにて活動を行う。近著に『レモンひと搾り、スパイスひとさじで。変わる、毎日の料理』（グラフィック社）がある。