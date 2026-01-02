テレビ朝日の弘中綾香アナウンサー（34）が1日深夜放送の同局「闘うオンナのワイドショー 2025年ニュースを女性目線で総ざらい」（深夜0・25）に出演。子供を預けてもいいと思えるアーティストを明かした。

2025年の女性がスルーできないニュースとして、ラッパーのちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組「No No Girls」が話題となった。番組では弘中アナのコメントとして「ちゃんみながみんなを離さない感じが素敵だった！2025年一番熱い出来事！！」と紹介した。

VTR出演した女優のMEGUMIも「ちゃんみなさんの語彙力、母性の深さとか、ちゃんみなの子供になりたいと思いました。こういう人になりたかなったなと」と絶賛した。

スタジオで弘中アナは「娘がいるんですけど、ちゃんみなだったら預けてもいいと思いました」と告白。「ほかはちょっと心が折れちゃったするかもしれないけど、ちゃんみなさんだったらいいかなって」と語り、「いいかなってって上からですけど」と笑ってみせた。

MCのタレント・ホラン千秋が「いや確かに預けたくなるなっていう」と同調すると、弘中アナは「ちゃんみなさんは人間性が素晴らしくて」としみじみと話した。

弘中アナは22年9月に結婚を発表。お相手は同い年で、英語コーチング、グローバル人材育成などを展開しているベンチャー企業、株式会社プログリットの代表取締役社長・岡田祥吾氏。23年11月には長女を出産している。