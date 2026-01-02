農業・AI会社の社長でもある村上信五、SUPER EIGHTは「嵐がやらなかったことを勝手にやってる」
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。元日1月1日（木・祝）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
【動画】農業・AI会社の社長でもある村上信五、SUPER EIGHTは「嵐がやらなかったことを勝手にやってる」
今回は、豪華ゲストが続々と登場する新春SP！
まずは、「ありえへん∞世界」（毎週火曜夜7時54分／1月6日は夜6時25分から2時間半SP）から村上信五（SUPER EIGHT）が登場。
番組開始から18年と聞いた村上は「こんなに業界に長くいてしまったんだ。なんか嫌ですわ、数字聞くの」と渋い顔。すると佐久間が「昨日、俺がラジオで話したマツコ・デラックスと同じ話をしている。二人が一心同体すぎて」と爆笑。
SUPER EIGHTのメンバーがニュースでは取り扱わない“ありえへん”様々な現象や人物やグルメなどを伝える情報バラエティ番組。後に有名になった、フェラーリ王子や、はるな愛の「エアあやや」など、いち早く紹介してきた。
伊集院も出演した「ぽっちゃり調査隊！」や、北関東の茨城人VS群馬人VS栃木人などローカルに住む人の独自の生態を探る「○○人の生態」、“昭和の生き証人”美輪明宏の実体験エピソードも見どころの「昭和の常識 令和の非常識」など、歴代の名物企画を村上とともの振り返る。
中でも、村上の印象に残っている企画は、メンバー・安田章大の深海ロケ。元々ダイビングが好きで、地元の漁師と漁を手伝うようになり、深海にハマってしまった安田は、研究者並みの知識を持つまでに。「今後のキャラどう整えていったらいいのか分からなくなってきました」と村上。
一方で、安田は天才劇作家・唐十郎が立ち上げた舞台にも出演。舞台を観た佐久間が「アングラ演劇と深海魚やっているんですよ」と振り幅について触れると、伊集院は「二刀流の幅がおかしい」とツッコミを入れる。
実は、村上も二刀流。芸能の仕事の他、農業関連会社の取締役とAI運用会社の社長を務めているため、「SUPER EIGHTってマジ訳分かんない」と佐久間。村上は、芸能ど真ん中の仕事をやってきた同世代と比べ「嵐が何もやらなかったことを勝手にやってる」と笑わせた。
また、新春特別企画「勝手に2026年を語ろう」のコーナーでは、“2026年のテレ東はどうすればいいのか”を語り合う。
佐久間「昔、テレビって訳分かんない人が出てきて、そこのテレビで人気者になる人が出たじゃないですか。今は他のジャンルで当てた人を呼んできてしゃべるようになってきちゃって。発掘してんの『踊る！さんま御殿！！』ぐらいで」
ここで伊集院が、1979年から東京12チャンネル（現テレ東）で放送していた「ドバドバ大爆弾」を挙げる。司会は、まだ新人だった所ジョージ、生放送で一般参加が一芸披露とゲームで賞金獲得を目指す。まだ中学生くらいだったとんねるずも一般参加者として登場していた。
伊集院「考えられる？新人の何だか分からない所ジョージさんを、生放送の一般参加者が出るお笑い番組の司会に起用して1時間だよ、毎週。そこから所さんが天才だったからどんどん売れていって。訳分かんない人をテレ東は出せたし、訳分かんない人の番組いっぱいあったんだけれど、今ちゃんとしている」
中根舞美アナウンサー「たしかに、それは今やるかって言われたら絶対やらないですよね」
村上「そこの掛け算、勇気持ってできる人が（いない）」
佐久間「だから実験枠じゃなくて、タイトル変えて『失敗枠』ってしてさ、失敗しやすい枠を一個作るみたいな」
村上「この番組は失敗しますっていう」
佐久間「ベースは失敗するけれど、たまにスゴいのあるかもしれないぐらいの枠を作ってみるとかね」
村上「それやったら出役も出やすい。うちの丸ちゃん（丸山隆平）とか大活躍すると思う」
一同爆笑！
村上「大いに振りかぶっていけるから。今、他局行ったらイップスやもん。ちゃんとせなあかんねやと思うから。だから番宣の時の丸ちゃん、死ぬほどおもろないよ。ええとこ出ていないもん」
一同爆笑！
この他、「芸能界オールスター草野球2026」から堀内健（ネプチューン）が登場！…のはずが、勝手に飯尾和樹（ずん）を連れて来た⁉堀内＆飯尾が所属する「出川哲朗チーム」の今回の対戦相手は、超売れっ子ばかりの「有吉弘行チーム」。ピッチャーとしても強い有吉に、飯尾は「カーブは禁止だろ」と謎の抗議を!? また、2026年のテレ東については、堀内から意外なタレント起用案が！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
配信オリジナル動画も配信！
【動画】農業・AI会社の社長でもある村上信五、SUPER EIGHTは「嵐がやらなかったことを勝手にやってる」
テレ東に「失敗枠」を提案
今回は、豪華ゲストが続々と登場する新春SP！
まずは、「ありえへん∞世界」（毎週火曜夜7時54分／1月6日は夜6時25分から2時間半SP）から村上信五（SUPER EIGHT）が登場。
SUPER EIGHTのメンバーがニュースでは取り扱わない“ありえへん”様々な現象や人物やグルメなどを伝える情報バラエティ番組。後に有名になった、フェラーリ王子や、はるな愛の「エアあやや」など、いち早く紹介してきた。
伊集院も出演した「ぽっちゃり調査隊！」や、北関東の茨城人VS群馬人VS栃木人などローカルに住む人の独自の生態を探る「○○人の生態」、“昭和の生き証人”美輪明宏の実体験エピソードも見どころの「昭和の常識 令和の非常識」など、歴代の名物企画を村上とともの振り返る。
中でも、村上の印象に残っている企画は、メンバー・安田章大の深海ロケ。元々ダイビングが好きで、地元の漁師と漁を手伝うようになり、深海にハマってしまった安田は、研究者並みの知識を持つまでに。「今後のキャラどう整えていったらいいのか分からなくなってきました」と村上。
一方で、安田は天才劇作家・唐十郎が立ち上げた舞台にも出演。舞台を観た佐久間が「アングラ演劇と深海魚やっているんですよ」と振り幅について触れると、伊集院は「二刀流の幅がおかしい」とツッコミを入れる。
実は、村上も二刀流。芸能の仕事の他、農業関連会社の取締役とAI運用会社の社長を務めているため、「SUPER EIGHTってマジ訳分かんない」と佐久間。村上は、芸能ど真ん中の仕事をやってきた同世代と比べ「嵐が何もやらなかったことを勝手にやってる」と笑わせた。
また、新春特別企画「勝手に2026年を語ろう」のコーナーでは、“2026年のテレ東はどうすればいいのか”を語り合う。
佐久間「昔、テレビって訳分かんない人が出てきて、そこのテレビで人気者になる人が出たじゃないですか。今は他のジャンルで当てた人を呼んできてしゃべるようになってきちゃって。発掘してんの『踊る！さんま御殿！！』ぐらいで」
ここで伊集院が、1979年から東京12チャンネル（現テレ東）で放送していた「ドバドバ大爆弾」を挙げる。司会は、まだ新人だった所ジョージ、生放送で一般参加が一芸披露とゲームで賞金獲得を目指す。まだ中学生くらいだったとんねるずも一般参加者として登場していた。
伊集院「考えられる？新人の何だか分からない所ジョージさんを、生放送の一般参加者が出るお笑い番組の司会に起用して1時間だよ、毎週。そこから所さんが天才だったからどんどん売れていって。訳分かんない人をテレ東は出せたし、訳分かんない人の番組いっぱいあったんだけれど、今ちゃんとしている」
中根舞美アナウンサー「たしかに、それは今やるかって言われたら絶対やらないですよね」
村上「そこの掛け算、勇気持ってできる人が（いない）」
佐久間「だから実験枠じゃなくて、タイトル変えて『失敗枠』ってしてさ、失敗しやすい枠を一個作るみたいな」
村上「この番組は失敗しますっていう」
佐久間「ベースは失敗するけれど、たまにスゴいのあるかもしれないぐらいの枠を作ってみるとかね」
村上「それやったら出役も出やすい。うちの丸ちゃん（丸山隆平）とか大活躍すると思う」
一同爆笑！
村上「大いに振りかぶっていけるから。今、他局行ったらイップスやもん。ちゃんとせなあかんねやと思うから。だから番宣の時の丸ちゃん、死ぬほどおもろないよ。ええとこ出ていないもん」
一同爆笑！
この他、「芸能界オールスター草野球2026」から堀内健（ネプチューン）が登場！…のはずが、勝手に飯尾和樹（ずん）を連れて来た⁉堀内＆飯尾が所属する「出川哲朗チーム」の今回の対戦相手は、超売れっ子ばかりの「有吉弘行チーム」。ピッチャーとしても強い有吉に、飯尾は「カーブは禁止だろ」と謎の抗議を!? また、2026年のテレ東については、堀内から意外なタレント起用案が！？「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
配信オリジナル動画も配信！