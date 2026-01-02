酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【コンパで知り合う子で十分です】

【お悩みNo.149】女性ベテラン芸人さんから好かれたりしますか？【PN：珠子・20代・女性・会社員】

――ベテランといえば上沼恵美子さんです。

そんなピンポイントなんですか。いや、僕はお会いしたこともないです。

――もし、誘われたらどうですか。

上沼さんってそらみんなが知ってるすごい方で、どの番組でも自信満々に喋りはるやないですか。あの方が、夜はどんな顔するんだろというのはちょっと気にはなりますね。

――これは記事にして大丈夫でしょうか。

どうでしょう。そういえば、昔知らない番号から電話があって、出たらベテラン女性芸人さんだったんです。

――ロマンスの予感がします。

その前に、「ロンハー」のアンケートで女性芸人にランキングをつける企画に出たんです。10年くらい前でしたから、僕らはまだテレビなんか出てないころで、「この女性芸人の中で付き合うなら？」みたいな企画で若手が投票してランキングにする企画でした。

そしたら、オンエアが終わった直後に電話かかってきて、「もしもし」って言ったら、「あ、吉本のシルクです」って。

――シルク姉さん！

「票を入れてくれてありがとね」「そんな風に思っててくれたんだ」「うれしいなあ」。でも、僕は一度も会ったことないし、票も入れてないんです。どうやら、森田がシルク姉さんに票を入れてたらしくて、そこを勘違いされていたようなんです。

「あ、すいません、それ相方です」って正直に言ったら、「あ、ごめんなさい、聞かなかったことにして」と切られてしまいましたね。

――その流れに乗ったら、何かあったかも？

いやあ、やはり大先輩は恐れ多いですよ。僕はコンパで知り合う子で十分です。



【ズル剥けよりは仮性包茎】

【お悩みNo.150】なぜ女性は全裸を見せたがらないのでしょう？ 男性は全裸を見せることに抵抗がない人って多いじゃないですか。それが例えば女性相手でも。なのに女性はなんで男性に裸を見せることが恥ずかしいんだと思いますか。【PN：すっぽん五郎・30代・男性・会社員】

――勝手なイメージですけど、芸人さんは脱ぐことに抵抗がないと思っている方も多いのでは。

それは人によりますよ。僕は見られるのって抵抗ありますから、銭湯とかでも、あそこを極力隠すようにしますよね。そこはね。なんか男の前で堂々とするほどの自信はないというか。

――それは、トムブラウン布川さんみたいなちんこがでっかい人が横にいると恥ずかしいから。

それは、そうでしょう。なんなら、女性の前では恥ずかしくないけど、3Pの時のほうがちんこを見せるの恥ずかしいかもしれませんね。3Pの時こそ「お願いだから電気を消して」って思います。

――隣のちんこはでかい。

こいつの後にするのは嫌やなと思いますよね。他人のちんこ見てしまうと、そのあとは気が気じゃないです。

――番組の企画で、全裸になってちんこを出してくれって頼まれたらどうします？

そんな時代じゃないよって思いますね。そもそも、これまでやったことがないかもしれないです。ここでちんこ出したらウケるという経験値がない。

――ちんこを出して笑いを取れる人って誰でしょう。

ぱっと浮かぶのはでも、パンサー尾形さん。あとは、霜降りのせいやといぐちんランド。

――飲み会で脱ぐ業界人は多そうです。

すぐにちんこを出したがるプロデューサーはいましたね。その人は場を盛り上げようとして、一番上の人間が脱ぐという構図を面白いと思っているんでしょうけど、みんないまは必死に止めますね。

――時代ですね。芸人さんが裸になることについてどう思います？

これは、やはりセンスだと思いますね。誰よりも客観的に自分のことを見れてないと、ウケないですから。そして、ちんこがデカすぎてもウケないし、ちっちゃすぎても引いてしまう。ズル剥けよりは仮性包茎。もちろんパイパンはだめです。脱いで笑いを取るというのは奇跡に近いんです。

