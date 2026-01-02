Ì¤Íè¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Ø!!¡¡Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤¬³«Ëë¡¢Âç²ñ£´Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Æ£»Þ½ç¿´¹â¹»¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Ï²÷¾¡È¯¿Ê¡¢¶áµ¦Àª¤Ç¤Ï¡¢Âçºå³Ø·Ý¡ÊÂçºå¡Ë¤¬ÆñÅ¨¤ò·âÇË¡¢Æü¥ÎËÜ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢¤â£³²óÀï¿Ê½Ð!¡ª
Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½¹»¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¡¢¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆüËÜ°ì¤òÁè¤¦¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤¬³«Ëë¡££±£²·î£²£¹Æü(Æü)¤Ï£±²óÀï£²£°»î¹ç¡¢Íâ£³£°Æü¤Ë¤Ï£²²óÀï£±£¶»î¹ç¤¬¤ª¤³¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¼¸Ë¸©³ÆÃÏ¤Î²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¡£
»°ÌÚÁí¹çËÉºÒ¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£±²óÀï¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢·ãÀï¶èÂçºå¤ÎÂåÉ½¡¢Âçºå³Ø·Ý¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ëÀ±ÜÌ¹ñºÝ(¿ÀÆàÀî)¤È·ãÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤É¤ª¤ê¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âçºå³Ø·Ý¤¬³«»Ï£µÊ¬¤Ë£Æ£×ÆÁÅÄÈþÉ±Áª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÀ±ÜÌ¤âµÕ½±¡¢£±£±Ê¬¤Ë¤Ï¡¢£Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿£Æ£×¸ÍÄÍÍ¥ºÌÁª¼ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ£±ÂÐ£±¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿Âçºå³Ø·Ý¤Ï¡¢¸åÈ¾£±£±Ê¬¤Ë¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤«¤é£Í£Æ´Ý»³Ì´Áª¼ê¤¬¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤ÈÆÀÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿Âçºå³Ø·Ý¡¢£¶ÂÐ£±¤ÎÂçº¹¤ÇÎÏ¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤ò²¼¤·¤Æ£²²óÀï¿Ê½Ð¤Ç¤¹¡£
Âçºå³Ø·Ý¤Ï¡¢ÍâÆü¤Î£³£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£²²óÀï¤Ç¤â¡¢£Õ£±£·½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÌî±©°¦Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¹âÃÎ¤Ë£´ÂÐ£°¤È²÷¾¡¡¢£±·î£³Æü(ÅÚ)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£³²óÀï¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¶áµ¦Àª¤Ç¤ÏÆü¥ÎËÜ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢£´Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Æ£»Þ½ç¿´(ÀÅ²¬)¤Ï¡¢º´µ×Ä¹À»(Ä¹Ìî)¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤Ï£±·î£³Æü¤Î£³²óÀï¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢£±·î£µÆü¤Ë½à¡¹·è¾¡¡¢£±·î£·Æü¤Ë½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢£±·î£±£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊ¼¸Ë¸©¤Î¿À¸Í¥æ¥Ë¥Ð¡¼µÇ°¶¥µ»¾ì¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ÆÂè£³£´²óÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¹»¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¬¤é¤¯¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î½ÅÀÕ¤òÃ´¤Ã¤¿·§Ã«¼Ó´õÁª¼ê(¾ïÈ×ÌÚ³Ø±à½Ð¿È)¤ä´üÂÔ¤Î¼ã¼ê£Æ£×ÀéÍÕÎè³¤ºÚÁª¼ê¡ÊÆ£»Þ½ç¿´¹â¹»½Ð¿È¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÂç²ñ¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¼ã¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè£³£´²óÁ´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡£³²óÀïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Û
¾ïÍÕÂçµÌ(ÀÅ²¬)¡¡ÂÐ¡¡Ê¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ(Ê¡°æ)
ÆüËÜ¹Ò¶õ(»³Íü)¡¡ÂÐ¡¡¶ÇÀ±¹ñºÝ(ÀéÍÕ)
ºîÍÛ(²¬»³)¡¡ÂÐ¡¡Ìø¥ö±º(ÂçÊ¬)
¾»Ê¿(ºë¶Ì)¡¡ÂÐ¡¡À»ÏÂ³Ø±à(µÜ¾ë)
¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¡¡ÂÐ¡¡³«»Ö£Ê£Ó£Ã¡Ê¿·³ã¡Ë
Æü¥ÎËÜ³Ø±à¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¡ÂÐ¡¡½¨³Ù´Û¡Ê·§ËÜ¡Ë
º´µ×Ä¹À»¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¡¡ÂÐ¡¡Æ£»Þ½ç¿´¡ÊÀÅ²¬¡Ë
Âçºå³Ø·Ý¡ÊÂçºå¡ËÂÐ¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë