福岡移転後初のパ・リーグ3連覇を狙うソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が、今後のチームづくりについて語った。今季から新たな3年契約を締結。長期政権を託された指揮官は「選手同士で自走できるというのが究極の目標です」とテーマに掲げた。

就任から2年連続リーグ優勝。昨季は5年ぶりの日本一にも輝いた。組織は強くなっているのか。小久保監督は「究極は選手たちが自走していけるのが理想。主になる選手たちが増えてくることによって持続的に強いチームが可能になる」と答えた。

選手たちが自走できれば、極論すると監督も必要なくなる。「究極はそれだと思いますね。僕の後に誰が（監督を）しようが、そういう文化が根付いていることはプロスポーツの強い組織だということが実証されつつある」と説明した。

そこには複数の「主になる選手」が必用だともいう。「あとはリーダーを一人に絞るよりは複数制にして役割をあげた方がいい。それは2月（のキャンプ）に一つ取り組もうかなと思います」と明かした。

小久保監督は「今は選手会長が全部の役みたいな感じなので、これはチームスポーツの組織として良くないと証明されている。役割をはっきりさせた方がよりスムーズにいく。今はトップダウンと言うか、首脳陣が考えたことを伝えるのが正しいと思ってやっているけど、それには多分限界がある。選手たちが自走できるのが究極の目標にすれば持続的に強いチームであり続けると思う」と話した。

「今はまだ完成していない。つくっているところ」と2月のキャンプインに向けて思案中。「昔の俺も言われたけど、精神的支柱みたいな人に頼っていると、その人が抜けた後どうなるんですかと。その役割が幅広い年齢にいる方が回っていく。一人に依存するのは組織的に良くない」と話した。（小畑大悟）