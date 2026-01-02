新潟県内で広い範囲に雪が降った２日、佐渡市の海岸で空手の寒稽古が行われました。



佐渡市相川で気温1.9℃を観測した午前10時。佐和田地区で佐渡空手道連盟が寒稽古を開催しました。40人の参加者は、諏訪神社で祈祷を受けたのち佐和田海岸へ。激しく雪が舞う中、冬の海に入り、気合のこもった声を張り上げながら突きや蹴りなどの稽古に励みました。



感覚が無くなるほど冷たい海で心身を鍛えた参加者は「みんな雪の中でも負けないで元気にやっていて、自分も元気をもらえた」「こんな寒い中でも頑張れるようにと思いながら（稽古を）しました」などと引き締まった顔で話していました。この寒稽古は20年以上前から行われています。