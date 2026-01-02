アニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』TVアニメ10周年プロジェクト始動！キャスト出演10周年特番の配信も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年4月から4th seasonの放送が開始されることも決定しているTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』の10周年プロジェクトが始動したことが発表され、10周年プロジェクトロゴ、特設ティザーサイト、そして特報PVが公開された。

さらに、2026年は1年間を通して“10大企画”を行うことが同時公開され、その1つとして、2026年1月17日(土)に10周年特番の配信することも発表された。豪華キャスト、小林裕介（ナツキ・スバル役）、高橋李依（エミリア役）、新井里美（ベアトリス役）、岡本信彦（ガ―フィール・ティンゼル役）、天粼滉平（オットー・スーウェン役）たちが新年早々『リゼロ』を盛り上げる。

特設ティザーサイト内では、大きく描かれた10周年ビジュアルのシルエットや、お正月ビジュアルを用いた特報PVが公開されており、原作：長月達平、原作イラスト：大塚真一郎からもTVアニメ10周年のお祝いコメントが到着している。

＜原作著者：長月達平コメント＞祝！リゼロアニメ10周年！過ぎる時間の速さが衝撃的なアニバーサリーですが、自分の文章がイラスト化された日と同じように、自分の作品がアニメ化し、キャラクターたちが動いて喋ってをしてくれた日の感動は冷めやらず、今も残り続けています！これまで、力と気持ちを込めて描いたシーンをたくさんアニメで見られました！でもまだまだ見たいシーンも聞きたい台詞も語り尽くせないぐらいたくさんあります！10周年と言わず、20周年30周年を祝える作品にしましょう！ここまでの10年ありがとう！100周年もよろしくね！＜原作イラスト：大塚真一郎コメント＞アニメ10周年おめでとうございます！第1話の冒頭は、自分の考えたキャラクターに声が付いて動いていることにただただ感動しながら観ていたのですが、あまりに想像を超える映像が次々と流れてくるので途中からはすっかり一観客として楽しんでしまいました。4期以降はアニメ化が大変そうなシーンの連続でスタッフの皆様にはご苦労をおかけするとは思いますが、あのクオリティの映像を見れると思うと今から楽しみでなりません。これからもどうぞよろしくお願いいたします！

●特番概要

TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』10th Anniversary Party 〜Premium Night〜

日程：1月17日(土)20：00〜

出演：小林裕介（ナツキ・スバル役）、高橋李依（エミリア役）、新井里美（ベアトリス役）、岡本信彦（ガ―フィール・ティンゼル役）、天粼滉平（オットー・スーウェン役）

配信URL

https://youtube.com/live/GP8eXdw5_-c

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

●作品情報

『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season

＜INTRODUCTION＞

水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。

“暴食“の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。

彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる『賢者』シャウラの存在を知る。

次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」──そこは、最強の『剣聖』ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。

猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。

仲間と共に、すべてを取り戻すため、命を懸けた少年の旅路が始まる─

＜CAST＞

ナツキ・スバル：小林裕介

エミリア：高橋李依

ベアトリス：新井里美

ラム：村川梨衣

レム：水瀬いのり

ユリウス・ユークリウス：江口拓也

アナスタシア・ホーシン：植田佳奈

メィリィ・ポートルート：鈴木絵理

シャウラ：ファイルーズあい

レイド・アストレア：杉田智和

ライ・バテンカイトス／

ロイ・アルファルド：河西健吾

ルイ・アルネブ：小原好美

＜STAFF＞

原作：長月達平

(MF文庫J「Re:ゼロから始める異世界生活」/KADOKAWA刊）

キャラクター原案：大塚真一郎

監督：篠原正寛

シナリオ監修：長月達平

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン・総作画監督：佐川遥

モンスターデザイン：千葉啓太郎

プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝

美術設定：青木薫(美峰)

美術監督：木下了香(美峰)

色彩設計：坂本いづみ

撮影監督：宮城己織(T2studio)

3Dディレクター：居嶋健太郎(FelixFilm)

編集：須藤瞳(REAL-T)

音楽：末廣健一郎

音楽制作：KADOKAWA

音響監督：明田川仁

音響効果：古谷友二(スワラ・プロ)

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：WHITE FOX

製作：Re:ゼロから始める異世界生活4製作委員会

