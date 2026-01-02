完全新作劇場版『かぐや様は告らせたい』完結編の制作が決定！原作：赤坂アカからのコメントも到着
アニメ『かぐや様は告らせたい』の完結編が、完全新作劇場版として制作されることが発表された。赤坂アカ氏による完全書き下ろし原案にて鋭意制作中とのこと。赤坂アカから、さらに新作テレビスペシャル『かぐや様は告らせたい 大人の階段』EDテーマ「赤と青」担当をする四宮かぐや役の古賀葵からのコメントも到着している。
●作品情報
『かぐや様は告らせたい 大人への階段』
＜イントロダクション＞
「どれも懐かしくて、全てがかけがえのない大切な思い出。」
秀才たちが集うエリート校・秀知院学園
その生徒会で出会った副会長・四宮かぐやと生徒会長・白銀御行。
2人は長きにわたる恋愛頭脳戦の末、交際することに……
月日は流れ、部屋でひとりアルバムを眺めるかぐや。
そこには、白銀や秀知院学園の仲間と過ごした思い出を収めた写真が並んでいる。
懐かしさに浸りページをめくる度、かぐやの思い出が蘇る。
＜放送情報＞
2025年12月31日(水)22時〜TOKYO MXほかにて放送
TOKYO MX 2025年12月31日(水) 22:00〜
BS11 2025年12月31日(水) 22:00〜
とちぎテレビ2025年 12月31日(水) 22:00〜
群馬テレビ 2026年1月1日(木) 00:00〜
MBS 2026年1月2日(金) 25:15〜
RKB 2026年1月3日(土) 26:35〜
TeNY 2026年1月4日(土) 26:00〜
【CAST】
四宮かぐや：古賀 葵
白銀御行：古川 慎
藤原千花：小原好美
石上 優：鈴木崚汰
伊井野ミコ：富田美憂
早坂 愛：花守ゆみり
ナレーション：青山 穣
【STAFF】
原作：赤坂アカ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）
監督：畠山 守
キャラクターデザイン：八尋裕子
総作画監督：川上哲也・岩崎令奈
プロップデザイン：木藤貴之
美術監督：若林里紗
美術設定：平義樹弥
色彩設計：ホカリカナコ
CG監督：栗林裕紀
撮影監督：信川公哉
編集：松原理恵
音楽：羽岡 佳
音響監督：明田川 仁
制作：A-1 Pictures
OPテーマ：鈴木雅之 feat. 古賀 葵「アブナイキオク」
EDテーマ：四宮かぐや（CV:古賀葵）「赤と青」
©赤坂アカ／集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
