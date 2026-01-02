「魔法科高校の劣等生」より新年のご挨拶！スペシャル映像2026年Ver.公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

劣等生の兄・司波達也と優等生の妹・司波深雪による伝説的スクールマギクス、アニメ「魔法科高校の劣等生」。

待望の続編、劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」の公開日が2026年５月８日（金）に決定し、一層の盛り上がりをみせている本作。

この度「魔法科高校の劣等生」より新年のご挨拶！スペシャル映像2026年Ver.が公開となった。

達也と深雪をはじめ、キャラクターたちが今年も大集合！午年ならではの新規スペシャル映像となっている。

今年2026年5月8日(金)は劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」公開！続報に乞うご期待！

●作品情報

劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」

2026年5月8日（金） ROADSHOW

劇場リスト

https://mahouka.jp/yotsuba/theater/

＜イントロダクション＞

魔法が現実の技術として確立されて約一世紀が過ぎた2096年。

とある兄妹が高校二年の冬を迎えようとしていた。

魔法師として致命的な欠陥を抱えて産まれた兄・達也。

魔法師として稀有な才能を持ち、容姿・頭脳ともに完璧な妹・深雪。

劣等生と優等生、立場は違えど二人は仲睦まじい兄妹として過ごしてきた。

一通の手紙が届くまでは――――。

その手紙は四葉本家で開かれる元旦の集まり〈慶春会〉への招待状だった。

当主の四葉真夜と分家の当主たちが一堂に会するこの集いで、四葉家次期当主が指名されることに。

そこで衝撃の真実が告げられる。

シリーズ累計2500万部の大人気シリーズの中でも屈指の人気を誇る《四葉継承編》が、満を持して映画化！

ファンに長らく待ち望まれたエピソードがついに幕開く――！

【スタッフ】

原作：佐島 勤（電撃文庫刊）

監督：ジミー ストーン

原作イラスト・キャラクターデザイン：石田可奈

音楽：岩粼 琢

アニメーション制作：エイトビット

配給：アニプレックス

【キャスト】

司波達也：中村悠一

司波深雪：早見沙織

四葉真夜：斎藤千和

新発田勝成：小野大輔

津久葉夕歌：茅野愛衣

黒羽文弥：加藤英美里

©2024 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校四葉継承編製作委員会

