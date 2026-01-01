下野紘×ポニーキャニオン 新企画プロジェクト始動！第1弾はベストアルバム発売、第2弾は自身主催の朗読劇を開催！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2023年5月27日、東京国際フォーラムにて開催された「Hiro Shimono Special Reading LIVE 2023 “邂逅地点”」をもって一度アーティスト活動休止を発表した下野紘が、2026年に再びポニーキャニオンとタッグを組んで新プロジェクトを始動させることが発表された。

今回発表された新プロジェクトの内容は、第1弾として、3月4日(水)にベストアルバム『シンフォニックロック・リミックスベスト』の発売、第2弾として自身主催の朗読劇を５月9日(土)なかのZERO大ホールでの開催となっている。

第1弾のベストアルバムでは、活動休止をしながらも2026年にアーティスト10年目を迎える下野紘の現存のヒット楽曲をリミックス＆ストリングスアレンジしたものが収録されるとのことで、ジャケットは新規撮りおろしのほか、きゃにめ盤には過去のリード曲MVをBlu-ray化、さらに下野紘と作詞家・RUCCAによるオーディオコメンタリーを各曲ごとに収録される。

また第2弾の下野紘自身が主催する朗読劇は、5月9日(土)になかのZERO大ホールで開催、2025年3月に開催されたサウナ男子朗読劇「サウナのサ」を、下野の役柄である桜木春馬にスポットを当て、よりパワーアップした内容でお届けする。共演には前回の朗読劇でも出演した小野大輔、土岐隼一。内容は前回参加された方はもちろん、初めてご覧になる方でも楽しめるストーリーとなっているとのことで、ぜひ続報を期待して待っていて欲しい。

アーティスト活動休止中の中でも、常に応援してくれているファンの方々と何か面白いことがしたいと話していた下野紘だが、2026年、アーティスト活動とは別の形でポニーキャニオンとタッグを組み、新企画を展開していく。今後第3弾以降の企画も進行中とのことで、本来の声優業とはまた違った魅力をファンに届けてくれそうだ。

この2つの企画に留まらず、1人の役者「下野紘」として、今後どのような展開が待っているのか、ぜひファンの方々は期待していてほしい。

●リリース情報

下野紘ベストアルバム

『シンフォニックロック・リミックスベスト』

2026年3月4日発売

【初回限定盤】

価格：￥5,500（税込）

品番：PCCG.02480

仕様：オリジナル三方背BOX、２Dワイドケース（16Pブックレット）、32Pオリジナルブックレット

特典：下野紘朗読イベント チケット優先販売申し込み券

【通常盤】

価格：￥3,850（税込）

品番：PCCG.02481

仕様：２Dワイドケース、20Pオリジナルブックレット

特典：下野紘朗読イベント チケット優先販売申し込み券

【きゃにめ限定盤】

価格：￥8,800（税込）

品番：SCCG.00179

仕様：特製ワンピースボックス、48P横型特製ブックレット

特典：下野紘朗読イベント チケット優先販売申し込み券

映像特典：ジャケットメイキングムービー、MV6曲のBlu-ra化・下野紘＆RUCCA（作詞家）によるオーディオコメンタリー収録

※各盤ともジャケット及びブックレット等の絵柄は異なります。

※商品の使用や特典に関しましては、予告なく変更になる場合もございますので予めご了承ください。

＜収録楽曲＞全10曲収録予定

リアル-REAL-

ONE CHANCE

Runnng High

Presure

Black Thunder

Sympathy

Soul Flag

WE GO! -On Your Mark-

邂逅地点

Flowers

※曲目順ではありません

●イベント情報

下野紘朗読祭〜「サウナのサ」桜木春馬編（仮）

主演：下野紘（桜木春馬役）

出演：小野大輔（佐野亘太郎役）、土岐隼一（齋藤ゆたか役）

日時：5月9日(土)

会場：なかのZERO大ホール

チケット：SSチケット（特典付き）14,300円、Sチケット 11,000円、Aチケット 8,800円（全て税込）

応募方法

3月4日発売の下野紘「シンフォニックロック・リミックスベスト」アルバムに封入のチケット優先販売申し込み券にてポニーキャニオン通販サイト・きゃにめにてご応募いただけます。チケットは一般発売も予定しています。

