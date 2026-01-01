1月30日上映開始『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第2幕、キービジュアル・PV一挙公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月26日(金)より劇場上映がスタートした『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（全4幕）。

この度、2026年1月30日(金)より上映開始となる第2幕のキービジュアルとPVが公開された。

プールで遊ぶ愛里寿達をはじめとした、第2幕でも繰り広げられる彼女達の日常に注目だ。

さらに本作のEDテーマである西住みほ(CV.渕上 舞)が歌う「おやすみなさいの続きです！」も聴くことができる

●楽曲情報

『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

OPテーマ

「Nonstop Daydream」

作詞：佐咲紗花 作曲：ChouCho 編曲：村山☆潤

歌：ChouCho×佐咲紗花

EDテーマ

「おやすみなさいの続きです！」

作詞：松井洋平 作曲・編曲：脇 眞富（Arte Refact）

歌：西住みほ（CV.渕上舞）

OP・EDの配信リンクはこちら

https://lnk.to/LZC-3340

●作品情報

『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』

【第1幕】2025年12月26日(金)

【第2幕】2026年1月30日(金)

【第3幕】2026年3月6日(金)

【第4幕】2026年4月10日(金)

【スタッフ】

原作：「ガールズ＆パンツァー」シリーズ

コミックス：弐尉マルコ「ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！」（MF コミックス アライブシリーズ/KADOKAWA 刊）

監督：下田正美

副監督（シリーズディレクター）：臼井貴彦

シリーズ構成・脚本：木村 暢

キャラクター原案：島田フミカネ、杉本 功

キャラクター原案協力：野上武志

キャラクターデザイン：杉本 功

総作画監督：川面恒介、秋山有希、水野紗世、岩岡優子

3DCG 監督：市川元成

色彩設計：原田幸子

美術監督：朝倉大智

撮影監督：児玉純也

集：吉武将人

音楽：浜口史郎

音響監督：山口貴之

音響効果：小山恭正

録音調整：齋藤 栞

アニメーション制作：P.A.WORKS×アクタス

製作：「ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！」製作委員会

配給：ショウゲート

【キャスト】

西住みほ：渕上 舞

武部沙織：茅野愛衣

五十鈴 華：尾崎真実

秋山優花里：中上育実

冷泉麻子：井口裕香

角谷 杏：福圓美里

小山柚子：高橋美佳子

河嶋 桃：植田佳奈

磯辺典子：菊地美香

カエサル：仙台エリ

澤 梓：竹内仁美

園 みどり子：井澤詩織

ナカジマ：山本希望

ねこにゃー：葉山いくみ

お銀：佐倉綾音

ダージリン：喜多村英梨

オレンジペコ：石原 舞

ケイ：川澄綾子

アンチョビ：吉岡麻耶

カチューシャ：金元寿子

ノンナ：上坂すみれ

西住まほ：田中理恵

逸見エリカ：生天目仁美

西 絹代：瀬戸麻沙美

ミカ：能登麻美子

島田愛里寿：竹達彩奈

マリー：原 由実 他

＜イントロダクション＞

こんなに青春しているなんて、まるで女子高生みたい――!?

『ガールズ＆パンツァー』の大人気スピンオフコミック『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（著者：弐尉マルコ）がついにアニメ化！

大洗女子チームをはじめ、戦車道にトコトン邁進する学生たち（や周囲の愉快な人々）の知られざる日常と学園同士の交流にググっとフォーカス！

監督に下田正美（『ゼーガペイン』シリーズ 他）、シリーズ構成・脚本に木村暢（『コードギアス 奪還のロゼ』 他）を迎え、アニメーション制作はP.A.WORKS（『SHIROBAKO』 他）とアクタス（『ガールズ＆パンツァー』 他）が共同で担当！

わちゃっとにぎやか、にっこり爽やか。彼女たちをもっと好きになる、一大作戦の始まりです！

©GuP MottoLoveLove Projekt

