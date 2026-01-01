1月30日上映開始『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』第2幕、キービジュアル・PV一挙公開！
12月26日(金)より劇場上映がスタートした『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（全4幕）。
この度、2026年1月30日(金)より上映開始となる第2幕のキービジュアルとPVが公開された。
プールで遊ぶ愛里寿達をはじめとした、第2幕でも繰り広げられる彼女達の日常に注目だ。
さらに本作のEDテーマである西住みほ(CV.渕上 舞)が歌う「おやすみなさいの続きです！」も聴くことができる
●楽曲情報
『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』
OPテーマ
「Nonstop Daydream」
作詞：佐咲紗花 作曲：ChouCho 編曲：村山☆潤
歌：ChouCho×佐咲紗花
EDテーマ
「おやすみなさいの続きです！」
作詞：松井洋平 作曲・編曲：脇 眞富（Arte Refact）
歌：西住みほ（CV.渕上舞）
OP・EDの配信リンクはこちら
https://lnk.to/LZC-3340
●作品情報
『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』
【第1幕】2025年12月26日(金)
【第2幕】2026年1月30日(金)
【第3幕】2026年3月6日(金)
【第4幕】2026年4月10日(金)
【スタッフ】
原作：「ガールズ＆パンツァー」シリーズ
コミックス：弐尉マルコ「ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！」（MF コミックス アライブシリーズ/KADOKAWA 刊）
監督：下田正美
副監督（シリーズディレクター）：臼井貴彦
シリーズ構成・脚本：木村 暢
キャラクター原案：島田フミカネ、杉本 功
キャラクター原案協力：野上武志
キャラクターデザイン：杉本 功
総作画監督：川面恒介、秋山有希、水野紗世、岩岡優子
3DCG 監督：市川元成
色彩設計：原田幸子
美術監督：朝倉大智
撮影監督：児玉純也
集：吉武将人
音楽：浜口史郎
音響監督：山口貴之
音響効果：小山恭正
録音調整：齋藤 栞
アニメーション制作：P.A.WORKS×アクタス
製作：「ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！」製作委員会
配給：ショウゲート
【キャスト】
西住みほ：渕上 舞
武部沙織：茅野愛衣
五十鈴 華：尾崎真実
秋山優花里：中上育実
冷泉麻子：井口裕香
角谷 杏：福圓美里
小山柚子：高橋美佳子
河嶋 桃：植田佳奈
磯辺典子：菊地美香
カエサル：仙台エリ
澤 梓：竹内仁美
園 みどり子：井澤詩織
ナカジマ：山本希望
ねこにゃー：葉山いくみ
お銀：佐倉綾音
ダージリン：喜多村英梨
オレンジペコ：石原 舞
ケイ：川澄綾子
アンチョビ：吉岡麻耶
カチューシャ：金元寿子
ノンナ：上坂すみれ
西住まほ：田中理恵
逸見エリカ：生天目仁美
西 絹代：瀬戸麻沙美
ミカ：能登麻美子
島田愛里寿：竹達彩奈
マリー：原 由実 他
＜イントロダクション＞
こんなに青春しているなんて、まるで女子高生みたい――!?
『ガールズ＆パンツァー』の大人気スピンオフコミック『ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（著者：弐尉マルコ）がついにアニメ化！
大洗女子チームをはじめ、戦車道にトコトン邁進する学生たち（や周囲の愉快な人々）の知られざる日常と学園同士の交流にググっとフォーカス！
監督に下田正美（『ゼーガペイン』シリーズ 他）、シリーズ構成・脚本に木村暢（『コードギアス 奪還のロゼ』 他）を迎え、アニメーション制作はP.A.WORKS（『SHIROBAKO』 他）とアクタス（『ガールズ＆パンツァー』 他）が共同で担当！
わちゃっとにぎやか、にっこり爽やか。彼女たちをもっと好きになる、一大作戦の始まりです！
©GuP MottoLoveLove Projekt
関連リンク
『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』公式サイト
https://gup-mottolovelove.jp