亜咲花、カバーアルバム『Sing That SONG!!』より昭和の名曲「かもめが翔んだ日」先行配信スタート！
アニソンシンガー・亜咲花が、1月28日発売のカバーアルバム『Sing That SONG!!』収録曲「かもめが翔んだ日」を本日先行配信した。
亜咲花にとってゆかりある本曲を、パワフル且つ伸びやかな歌声で歌い上げている。
●配信情報
「かもめが翔んだ日」
亜咲花
2026年1月1日配信開始
価格：￥255（税込）
＜収録曲＞
01. かもめが翔んだ日
作詞：伊藤アキラ 作曲：渡辺真知子 編曲：大畑拓也
配信リンクはこちら
https://music-link.ani-tone.com/kamome
初のカバーアルバム
『Sing That SONG!!』
予約受付中
1月28日発売
価格：￥2,750（税込）
品番：ATOM-0015
発売／販売元：AniTone Music
＜収録内容＞
01. かもめが翔んだ日
作詞 : 伊藤アキラ 作曲 : 渡辺真知子 編曲 : 大畑拓也
02. ライオン（TVアニメーションシリーズ「マクロスF」より）
作詞 : GABRIELA ROBIN 作曲 : 菅野よう子 編曲 : タカハシヒビキ
03. あゝ無情
作詞 : 湯川れい子 作曲 : NOBODY 編曲 :哥丸雄貴
04. PIECE OF MY WISH
作詞 : 岩里祐穂 作曲 : 上田知華 編曲 :岩田賢治
05. 甲賀忍法帖(Cover)
作詞・作曲 : 瞬火 編曲 :タカハシヒビキ
06. ブルーウォーター
作詞 : 来生えつこ 作曲 : 井上ヨシマサ 編曲 :大畑拓也
07. マイ・ラグジュアリー・ナイト
作詞 : 来生えつこ 作曲 : 来生たかお 編曲 :岩嵜壮志
『Sing That SONG!!』発売記念イベント開催
『リミスタ』インターネットサイン会
詳細はこちら
https://limista.com/projects/6932?id=6932
2026年1月28日(水)19:30~
出演:亜咲花
配信:リミスタ YouTube チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCQ7QGT_v6Si-2-i0f9mbMBQ
特典内容
1 CD1枚お買上
特典:ブックレットサイン(サイン、宛名、日付入り)+アナザージャケット A
2 CD1枚お買上
特典:ブックレットサイン(サイン、宛名、日付入り)+アナザージャケット B
3 CD2枚お買上
特典:ブックレットサイン(サイン、宛名、日付入り)+アナザージャケット A+B+チェキ(宛名入り)
販売期間
2026年1月28日(水)19:30~配信途中まで。
※先着となります。期間内でも予定数に達し次第、販売は終了いたします
『Sing That SONG!!』発売記念イベント開催
タワーレコード 新宿店 ミニライブ&ブロマイドお渡し会
2026年1月31日(土)
1部 12:00~/2部 14:00~
(※開始30分前にお集まりください)
場所:タワーレコード 新宿店 9F イベントスペース
内容:ミニライブ&ブロマイドお渡し会
※特典券1枚につきブロマイド(ランダムで直筆サイン入り)を1枚お渡しいたします。
※参加券は先着配布となります。無くなり次第、配布終了となります。
タワーレコード 名古屋パルコ店 ミニライブ&ブロマイドお渡し会
2026年2月7日(土)
1部 15:00~/2部 17:00~
(※開始30分前にお集まりください)
場所:タワーレコード 名古屋パルコ店イベントスペース
内容:ミニライブ&ブロマイドお渡し会
※特典券1枚につきブロマイド(ランダムで直筆サイン入り)を1枚お渡しいたします。
※先着となります。期間内でも予定数に達し次第、販売は終了いたします。
アニメイト池袋本店 ミニライブ&ブロマイドお渡し会
2026年2月20日(金)19:30~
(※開始30分前にお集まりください)
場所:animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 北館 9F)
内容:ミニライブ&ブロマイドお渡し会
※先着となります。期間内でも予定数に達し次第、販売は終了いたします。
●ライブ情報
カバーアルバムツアー『Sing That SONG!!』
プレイガイド先行チケット受付中!
チケット情報
https://eplus.jp/asaka/
名古屋
2026年2月8日(日)
1st 開場 15:00 / 開演 15:30
2nd 開場 18:00 / 開演 18:30
場所:名古屋 ReNY limited
東京
2026年2月11日(水)
1st 開場 15:00 / 開演 15:30
2nd 開場 18:00 / 開演 18:30
場所:神田明神ホール
問い合わせ
info@cat-ent.jp
