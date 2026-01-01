亜咲花、カバーアルバム『Sing That SONG!!』より昭和の名曲「かもめが翔んだ日」先行配信スタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニソンシンガー・亜咲花が、1月28日発売のカバーアルバム『Sing That SONG!!』収録曲「かもめが翔んだ日」を本日先行配信した。

亜咲花にとってゆかりある本曲を、パワフル且つ伸びやかな歌声で歌い上げている。

●配信情報

「かもめが翔んだ日」

亜咲花

2026年1月1日配信開始

価格：￥255（税込）

＜収録曲＞

01. かもめが翔んだ日

作詞：伊藤アキラ 作曲：渡辺真知子 編曲：大畑拓也

配信リンクはこちら

https://music-link.ani-tone.com/kamome

初のカバーアルバム

『Sing That SONG!!』

予約受付中

1月28日発売



価格：￥2,750（税込）

品番：ATOM-0015

発売／販売元：AniTone Music

＜収録内容＞

01. かもめが翔んだ日

作詞 : 伊藤アキラ 作曲 : 渡辺真知子 編曲 : 大畑拓也

02. ライオン（TVアニメーションシリーズ「マクロスF」より）

作詞 : GABRIELA ROBIN 作曲 : 菅野よう子 編曲 : タカハシヒビキ

03. あゝ無情

作詞 : 湯川れい子 作曲 : NOBODY 編曲 :哥丸雄貴

04. PIECE OF MY WISH

作詞 : 岩里祐穂 作曲 : 上田知華 編曲 :岩田賢治

05. 甲賀忍法帖(Cover)

作詞・作曲 : 瞬火 編曲 :タカハシヒビキ

06. ブルーウォーター

作詞 : 来生えつこ 作曲 : 井上ヨシマサ 編曲 :大畑拓也

07. マイ・ラグジュアリー・ナイト

作詞 : 来生えつこ 作曲 : 来生たかお 編曲 :岩嵜壮志

『Sing That SONG!!』発売記念イベント開催

『リミスタ』インターネットサイン会

詳細はこちら

https://limista.com/projects/6932?id=6932

2026年1月28日(水)19:30~

出演:亜咲花

配信:リミスタ YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCQ7QGT_v6Si-2-i0f9mbMBQ

特典内容

1 CD1枚お買上

特典:ブックレットサイン(サイン、宛名、日付入り)+アナザージャケット A

2 CD1枚お買上

特典:ブックレットサイン(サイン、宛名、日付入り)+アナザージャケット B

3 CD2枚お買上

特典:ブックレットサイン(サイン、宛名、日付入り)+アナザージャケット A+B+チェキ(宛名入り)

販売期間

2026年1月28日(水)19:30~配信途中まで。

※先着となります。期間内でも予定数に達し次第、販売は終了いたします

『Sing That SONG!!』発売記念イベント開催

タワーレコード 新宿店 ミニライブ&ブロマイドお渡し会

2026年1月31日(土)

1部 12:00~/2部 14:00~

(※開始30分前にお集まりください)

場所:タワーレコード 新宿店 9F イベントスペース

内容:ミニライブ&ブロマイドお渡し会

※特典券1枚につきブロマイド(ランダムで直筆サイン入り)を1枚お渡しいたします。

※参加券は先着配布となります。無くなり次第、配布終了となります。

タワーレコード 名古屋パルコ店 ミニライブ&ブロマイドお渡し会

2026年2月7日(土)

1部 15:00~/2部 17:00~

(※開始30分前にお集まりください)

場所:タワーレコード 名古屋パルコ店イベントスペース

内容:ミニライブ&ブロマイドお渡し会

※特典券1枚につきブロマイド(ランダムで直筆サイン入り)を1枚お渡しいたします。

※先着となります。期間内でも予定数に達し次第、販売は終了いたします。

アニメイト池袋本店 ミニライブ&ブロマイドお渡し会

2026年2月20日(金)19:30~

(※開始30分前にお集まりください)

場所:animate hall BLACK(アニメイト池袋本店 北館 9F)

内容:ミニライブ&ブロマイドお渡し会

※先着となります。期間内でも予定数に達し次第、販売は終了いたします。

●ライブ情報

カバーアルバムツアー『Sing That SONG!!』

プレイガイド先行チケット受付中!

チケット情報

https://eplus.jp/asaka/

名古屋

2026年2月8日(日)

1st 開場 15:00 / 開演 15:30

2nd 開場 18:00 / 開演 18:30

場所:名古屋 ReNY limited

東京

2026年2月11日(水)

1st 開場 15:00 / 開演 15:30

2nd 開場 18:00 / 開演 18:30

場所:神田明神ホール

問い合わせ

info@cat-ent.jp

