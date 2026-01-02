1児の母・保田圭、義母直伝の“高野豆腐入りお雑煮”公開「珍しい」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/02】元モーニング娘。でタレントの保田圭が1月1日、自身のInstagramを更新。義母直伝のお雑煮を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳元モー娘。「珍しい」義母直伝の“高野豆腐入りお雑煮”
保田は「明けましておめでとうございます。今年は『Hello！ 30th Anniversary Project』も始動するので楽しい一年になること間違いなし」「今年も日々、小さな幸せを大切に過ごしていけたらいいな」と新年の挨拶を綴り、お雑煮を投稿。「義母に教えてもらったお雑煮は高野豆腐入り」と紹介し、澄んだ出汁に焼き餅、根菜、三つ葉、柚子皮などが添えられた温かみのある一杯を披露した。
この投稿に、ファンからは「優しい味がしそう」「高野豆腐入りは珍しい」「義母との関係が素敵」「綺麗なお雑煮」「美味しそう」などと反響が寄せられている。
保田は、2013年5月にイタリア料理研究家・小崎陽一氏と結婚し、2018年1月に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）
◆保田圭、義母直伝の“高野豆腐入りお雑煮”を披露
◆保田圭の投稿に反響
