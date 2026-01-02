通貨オプション ボラティリティー ユーロドル１週間５％台後半、クリスマス前の水準を回復
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.75 5.65 6.10 6.23
1MO 8.24 5.41 6.87 5.99
3MO 8.65 5.64 7.38 6.36
6MO 8.95 5.87 7.84 6.81
9MO 9.10 6.07 8.10 7.16
1YR 9.16 6.21 8.25 7.37
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.74 8.20 6.74
1MO 7.41 8.09 6.57
3MO 8.01 8.48 6.82
6MO 8.55 8.88 7.03
9MO 8.88 9.14 7.21
1YR 9.07 9.31 7.30
東京時間16:38現在 参考値
ユーロドル１週間が５．６５％付近へと上昇。クリスマス前の水準を回復している。年末年始相場からのボラティリティー低迷から戻りつつあるようだ。
