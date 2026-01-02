通貨オプション　ボラティリティー　ユーロドル１週間５％台後半、クリスマス前の水準を回復
　
　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.75　5.65　6.10　6.23
1MO　8.24　5.41　6.87　5.99
3MO　8.65　5.64　7.38　6.36
6MO　8.95　5.87　7.84　6.81
9MO　9.10　6.07　8.10　7.16
1YR　9.16　6.21　8.25　7.37

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.74　8.20　6.74
1MO　7.41　8.09　6.57
3MO　8.01　8.48　6.82
6MO　8.55　8.88　7.03
9MO　8.88　9.14　7.21
1YR　9.07　9.31　7.30
東京時間16:38現在　参考値

　ユーロドル１週間が５．６５％付近へと上昇。クリスマス前の水準を回復している。年末年始相場からのボラティリティー低迷から戻りつつあるようだ。