俳優の竹内涼真（32）が2日、テレビ朝日系「新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！」（後5・00）に出演。憧れだったサッカー元日本代表MFとの初対面を果たし、ガチ告白する場面があった。

竹内は5歳からサッカーを始め、高校時代は東京Vのユースチームに所属。今回、憧れていた元日本代表のMF稲本潤一氏と初対面を果たした。

収録直前のあいさつで、「世界一好きです」と感激した様子で握手を交わし、「どんな俳優よりも会いたかった」と大興奮。番組収録スタート後に「めっちゃ告白してた」と暴露されると、「本当に愛してます」と再びガチ告白。稲本氏からハグされると絶叫し、「今日はありがとうございました」と大喜びだった。

「青春なんで、髪形もまねして。ビデオも毎日見て」と“稲本愛”が止まらない竹内。「ナインティナイン」矢部浩之から「今日変態みたい」と突っ込まれるほどだった。

番組では木梨憲武率いる「木梨ジャパン」と矢部率いる「矢部ジャパン」で対決。竹内は矢部ジャパンで、木梨ジャパンの稲本氏と対戦することになり、「戦いたくないっす」と本音を漏らした。

すると、木梨は気を利かせ、急きょ“トレード”を敢行。稲本氏と元日本代表の槙野智章氏がユニホームを交換し、竹内と稲本氏が同じチームで戦うことになった。