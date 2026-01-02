　清水エスパルスは2日、FWアルフレド・ステファンス(31)、FWアフメド・アフメドフ(30)、MFカピシャーバ(28)、DFマテウス・ブルネッティ(26)と契約を更新したと発表した。

　清水は2025シーズンのJ1リーグ戦で秋葉忠宏前監督の下、11勝11分16敗(勝ち点44)の14位。新シーズンからは、神戸を率いていた吉田孝行監督が指揮を執る。

以下、4選手の2025シーズン出場記録

■アルフレド・ステファンス

J1リーグ:6試合

■アフメド・アフメドフ

J1リーグ:9試合

リーグカップ:2試合1得点

■カピシャーバ

J1リーグ:26試合2得点

リーグカップ:1試合

天皇杯:3試合

■マテウス・ブルネッティ

J1リーグ:8試合

天皇杯:2試合