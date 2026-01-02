¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÂ®¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¡È°Û¼¡¸µ¡É¹õÅÄÄ«Æü¤Ë¼ãÎÓÀèÇÚ¤¬¶ÃÃ²¡¡²òÀâ¼Ô¡¢´ÆÆÄ¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼Â³¡¹¡¡ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬5¶èÂçµÕÅ¾¤Ç±ýÏ©V
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)
È¢º¬±ØÅÁ¤Î±ýÏ©¤¬2Æü¤Ë½ªÎ»¡£3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬±ýÏ©Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÕÅ¾Í¥¾¡¡¢ºÇÂç¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»³¾å¤ê5¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤È3Ê¬24ÉÃº¹¤Î5°Ì¤Çë§¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢ºÇÂç¤ÎÆñ½ê¤Ç¤¢¤ë»³¾å¤ê¤â¤Ê¤ó¤Î¤½¤Î¡£È¢º¬¡¦°²¥Î¸Ð¤Ø°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¡¢½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò1Ê¬55ÉÃ¹¹¿·¤¹¤ë1»þ´Ö7Ê¬16ÉÃ¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£Á°¿ÍÌ¤Æ§¤Î1»þ´Ö07Ê¬Âæ¤ÇÁöÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÅÄÁª¼ê¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¾×·â¤ÎµÏ¿¤ËÀÄ³ØOB¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤Î´ÆÆÄ¤é¤âÁûÁ³¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç1»þ´Ö9Ê¬11ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØOB¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢²òÀâ¤È¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢11.7¥¥í¤È¤Ê¤ë¾®Í°±àÁ°¤Ç¤Ï¼ãÎÓÁª¼ê¤¬39Ê¬13ÉÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹õÅÄÁª¼ê¤¬38Ê¬13ÉÃ¤È1Ê¬Â®¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê1Ê¬Â®¤¤¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÂ®¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²òÀâ¤ÎÅÏÊÕ¹¯¹¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¾è¤êÊª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÂ®¤µ¤Ç¤·¤¿¤è¡£¹©Æ£¤¯¤ó¤âÅÓÃæ¤Þ¤Ç¶è´ÖµÏ¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶è´ÖµÏ¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë2Ê¬º¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡£À¥¸ÅÍøÉ§¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦»³¾å¤ê¤Ë»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ê¿ÃÏ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö1Âå2Âå3Âå4Âå¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·¡¦»³¤Î¿ÀÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¹â¤é¤«¤ËÀä»¿¡£ÀË¤·¤¯¤â2°Ì¤Ç±ýÏ©Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿Áá°ðÅÄÂç¤Î²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¤¨¡£¹õÅÄ¤¯¤ó¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¹õÅÄÁª¼ê¤ÎÎÏÁö¤ò¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£