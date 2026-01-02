¤É¤¦¤Ê¤ë2026¹â»Ô³°¸ò¡©¡¡Îä¤¨¹þ¤àÆüÃæ´Ø·¸¡¦3¤Ä¤ÎÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ï¡Ä
¼óÁê½¢Ç¤Ä¾¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ä½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤é¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡È³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ò¾þ¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼óÁê¼«¿È¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤¬¤è¤ê½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬³°¸òÀïÎ¬¤Î¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊFOIP¡Ë¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¡£2026Ç¯¡¢¹â»Ô³°¸ò¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ê³°Ì³¾ÊÃ´Åö Ä¹Ã«ÛÙÎ¤¡Ë
¢£¹â»ÔÎ®¡È¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡É³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼
2025Ç¯10·î¡¢¼óÁê½¢Ç¤Ä¾¸å¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¹ñºÝ²ñµÄ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô»á¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¡¢½¬¶áÊ¿Ãæ¹ñ¹ñ²È¼çÀÊ¡¢ÍûºßÌÀ´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¹Ô¤¤¡¢ÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î°ì½µ´Ö¤Ç¤Î³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¸ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï°ìµ¤¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤À¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤É¤¦²þÁ±¤ò¤Ï¤«¤ë¤«¤ÎÀïÎ¬¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÈ¿È¯¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤¬»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¸½¾õ¤ò³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡Ö¸ýÀè¤À¤±¤Î¹¶·â¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Î±Æ¶Á¤Ï°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¼õ¤±»ß¤á¤À¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÈ¿±þ¡¢¹ñÆâ¤ÎÈ¿±þ¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£1¡¢2¤«·î¸å¤Î¤¹¤´¤í¤¯¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢´Ø·¸²þÁ±¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£
ÊÌ¤Î´´Éô¤â¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬µá¤á¤ëÅúÊÛ¤Î¡ÈÅ±²ó¡ÉÍ×µá¤Ë¤Ï±þ¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¡£
¶¯¤Þ¤ëÃæ¹ñ¤ÎÈ¿È¯¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·Ãæ¹ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¤à¤±¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î´ðËÜÀïÎ¬¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡½
¢£¤É¤¦¤Ê¤ë¡©Îä¤¨¹þ¤àÆüÃæ´Ø·¸ ¹ÔÊý¤òÀê¤¦¡Ö3¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
2026Ç¯¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦¡¢3¤Ä¤Î³°¸ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£
¢§ÆüÃæ´Ø·¸¤òÀê¤¦ ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ 4·î¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤Ï¡¢4·î¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤À¡£¤¢¤ë³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤È¤Î¡ÈÏ¢Î©ÊýÄø¼°¡É¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î´Ö¤ÇÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÈÊÝ¸±¡É¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤Î²þÁ±¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢2025Ç¯10·î¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÈÂçÆ¦¤Ê¤É·ÐºÑÌÌ¤ÇÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢4·î¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Þ¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¡¢º£¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤ò²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÅúÊÛ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¡Ê³°Ì³¾Ê´´Éô¡Ë¤È¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡ÖÊÆÃæ´Ø·¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤¿ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤È¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ê¼Á¡Ë¤¬°ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¼óÁê¤ÏÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌÁ°¤Î¡¢½Õ¤´¤í¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÆüÊÆ´Ø·¸¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤ò¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¢§ÆüÃæ´Ø·¸¤òÀê¤¦ ¥¤¥Ù¥ó¥È¢ 6·î¤ÎG7¥¨¥Ó¥¢¥ó¥µ¥ß¥Ã¥È
2¤ÄÌÜ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢6·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¨¥Ó¥¢¥ó¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëG7¥µ¥ß¥Ã¥È¡á¼çÍ×7¤«¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¤À¡£µÄÄ¹¹ñ¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬Ãæ¹ñ¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¡ÖG7²ÃÌÁ¹ñ¤È´ðËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢Î¨Ä¾¤ÊµÄÏÀ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê³°Ì³¾Ê´´Éô¡Ë¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ëü¤¬°ì¡¢Ãæ¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê´±Å¡´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÀÜ¿¨¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤ò¤á¤°¤ëÀïÎ¬¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£
¢§ÆüÃæ´Ø·¸¤òÀê¤¦ ¥¤¥Ù¥ó¥È£ 11·îÃæ¹ñ¤Ç¤ÎAPEC¼óÇ¾²ñµÄ
¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢11·î¤ËÃæ¹ñ¡¦¹Åì½£¤Î¿¼圳¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢APEC¡á¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¤À¡£µÄÄ¹¹ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Ë¡¢ÅöÁ³ÆüËÜ¤Ï¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ´·Îã¾å¡¢µÄÄ¹¹ñ¤Ï¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»²²Ã¹ñ¤È¤Î¸ÄÊÌ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤È¤Î²ñÃÌ¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤°¤Ë¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬À¯ÉÜÆâ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î³°¸ò´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆ°¤¯¤È¤·¤¿¤é¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£2026Ç¯³°¸ò¤Î¹â»Ô¥«¥é¡¼¤ËÃíÌÜ ¡È°ÂÇÜÏ©Àþ·Ñ¾µ¡É¤â¡©
2026Ç¯¤Î¹â»Ô³°¸ò¤Î¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊFOIP¡Ë¡×¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤À¡£¼Â¤Ï2026Ç¯¤Ï¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬¥±¥Ë¥¢¤ÇFOIP¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
10Ç¯Á°¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¡ÈÃæ¹ñ¤ÎÂæÆ¬¡É¤òÇ°Æ¬¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿³°¸òÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ëFOIP¡£2026Ç¯¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÈÏ©Àþ¤ò·Ñ¾µ¡É¤¹¤ë·Á¤Ç¤³¤ÎFOIP¤ò¼´¤Ë¡¢Â¾¹ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç¤¤¯Ìä¤ï¤ì¤ëÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£
¶ñÂÎºö¤È¤·¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ODA¡ÊÀ¯ÉÜ³«È¯±ç½õ¡Ë¤äOSA¡ÊÀ¯ÉÜ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÇ½ÎÏ¶¯²½»Ù±ç¡Ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£¤¢¤ë³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡¢¡Ö°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤È¤âµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¹â»Ô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢FOIP¤Ï¡È°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¡É¡×¡Ö¹â»Ô¥«¥é¡¼¤ò¤É¤¦ÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢FOIP¤òÅÚÂæ¤Ë´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£2026Ç¯¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿³°¸ò¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¡¢Â¾¹ñ¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¹â»Ô³°¸ò¤ÎÀïÎ¬¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£