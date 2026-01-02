安住アナ、はじめしゃちょー、元宝塚トップ娘役も！【2026新春出産報告まとめ】
新年のお祝いムードに日本全国が包まれる中、今年は多数の著名人が出産や妊娠、懐妊を発表。ここでは元日にめでたい報告をした著名人についてまとめてみた！
【写真】第一子を愛おしそうに見つめるはじめしゃちょー
元日から総合司会として朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）に出演したのがTBSアナウンサーの安住紳一郎。2024年1月4日放送の同番組で結婚を発表していた彼は、2026年元日の放送の中で「昨年末に娘が生まれまして、家族が1人増えました」と発表。スタジオから驚きの声が上がる中、安住は続けて「3288グラム、女の子が生まれました」と報告した。さらに番組の中で「私事でございますが、結婚の時も視聴者の方々にも大変お祝いの言葉をいただきましたので、ぜひ視聴者の方々に報告を、と思いました。本当にありがとうございます」と視聴者へ感謝のメッセージを贈っている。
YouTuberのはじめしゃちょーは自身のインスタグラムの中で「第一子が誕生しました」と第1子との2ショットを多数公開。優しい表情で第1子を見つめる様子や抱っこする姿などが公開されている。はじめしゃちょーは、2025年8月、一般女性との結婚をファンに報告していた。
2017年の宝塚歌劇団退団以降も女優として活躍している実咲凜音。2023年に俳優の廣瀬友祐と入籍した彼女は元日の投稿で「私たち夫婦に第一子となる女児が誕生したことをご報告致します」とモノクロのオフショットを公開。写真には、生まれたばかりの赤ちゃんの小さな足が収められている。投稿の中で実咲は「新しい命を目の前に、心動かされる日々を過ごしております」とつづり「初めてでまだ慣れない事ばかりですが、これからも家族共々、あたたかく見守って頂ければ幸いです」とファンに呼びかけている。
元フジテレビアナウンサーで2022年にはプロバスケットボール選手の渡邊雄太と結婚した久慈暁子は、元日の投稿の中で渡邊との2ショットを披露。投稿の中で「このたび、新しい命を授かりました」と第1子妊娠を報告。投稿の中でファンに向けて「新しい家族に会える日を楽しみに、穏やかな日々を過ごしております」とコメントしている。
引用：「はじめしゃちょー」インスタグラム（＠hajimesyachodesu）、「実咲凜音」インスタグラム（＠misaki_rion）、「久慈暁子」インスタグラム（＠kuji_akiko）
