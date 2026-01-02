■2nd EP 「VOICE」

2026年5月13日（水） 発売

2025年12月25日（木）21:00 予約開始

※店舗によっては予約開始時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。

予約はこちら：https://REIKO.lnk.to/VOICE_cd

●Love you deeper盤（UMCB-69010）

価格：8,800円（税込）／内容： CD＋DVD

初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券

※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。

＜CD 収録内容＞ ※全検体共通 後日発表

＜DVD 収録内容＞

・REIKO 1st One-Man Tour “Love you deeper”

収録曲後日発表

・REIKO 1st One-Man Tour “Love you deeper”- Behind The Scenes -

●REIKO’s Winterland盤（UMCB-69011）

価格：8,800円（税込）

内容： CD＋DVD

初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券

※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。

＜CD 収録内容＞ ※全検体共通 後日発表

＜DVD 収録内容＞

・REIKO’s Winterland

収録曲後日発表

・REIKO’s Winterland Vol.2

収録曲後日発表

・REIKO’s Winterland - Behind The Scenes -

・REIKO’s Winterland Vol.2 - Behind The Scenes -

●通常盤（UMCB-69012）

価格：2,200円（税込）

内容：CD

初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券

※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。

※収録内容は変更になる場合がございます。

＜「VOICE」早期予約キャンペーン＞

UNIVERSAL MUSIC STORE にて、早期予約期間中に「VOICE」をご予約いただくと、全国ツアーのチケット先行エントリーや、ツアー会場でのリハーサル観覧イベントにご応募いただけます。

さらに早期予約特典のポストカードもプレゼント。

詳細はこちら：https://www.universal-music.co.jp/reiko/news/2025-12-25-2/

＜「VOICE」購入特典 ＞

Love you deeper盤：ステッカーシート

REIKO’s Winterland盤：チケットホルダー

通常盤：ICカードステッカー

※形態ごとに特典が異なります。

※早期キャンペーン応募商品には形態別特典はつかず、全形態共通で「イベント応募シリアルコード＆ポストカード」が特典となりますのでご注意ください。

※特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。

※特典の絵柄は後日決まり次第ご案内いたします。

※特典の絵柄やデザインは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入をご希望の店舗へお問い合わせください。

※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。