REIKO、新曲「Lullaby」リリース決定。『ひるおび』1月EDテーマに決定
REIKOが、新曲「Lullaby」を1月12日(月・祝)にデジタルリリースする。
REIKOの2026年第1弾楽曲となる本作は、“消えない愛”を描き出した極上バラード「Lullaby」。ノスタルジックなバンドサウンドに重厚なオーケストレーションが溶け合い、REIKOの歌声が“子守唄”のように優しく強く響く。祈りと後悔、忘れられない想い……もう一度だけ時を巻き戻したいと願う切実な感情を描いたREIKO史上最もエモーショナルなメッセージが届けられる1曲となっている。
また、TBS系列『ひるおび』1月エンディングテーマにも決定した。1月5日(月)よりオンエアされる予定だ。
■2nd EP 「VOICE」
2026年5月13日（水） 発売
2025年12月25日（木）21:00 予約開始
※店舗によっては予約開始時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。
予約はこちら：https://REIKO.lnk.to/VOICE_cd
●Love you deeper盤（UMCB-69010）
価格：8,800円（税込）／内容： CD＋DVD
初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券
※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。
＜CD 収録内容＞ ※全検体共通 後日発表
＜DVD 収録内容＞
・REIKO 1st One-Man Tour “Love you deeper”
収録曲後日発表
・REIKO 1st One-Man Tour “Love you deeper”- Behind The Scenes -
●REIKO’s Winterland盤（UMCB-69011）
価格：8,800円（税込）
内容： CD＋DVD
初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券
※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。
＜CD 収録内容＞ ※全検体共通 後日発表
＜DVD 収録内容＞
・REIKO’s Winterland
収録曲後日発表
・REIKO’s Winterland Vol.2
収録曲後日発表
・REIKO’s Winterland - Behind The Scenes -
・REIKO’s Winterland Vol.2 - Behind The Scenes -
●通常盤（UMCB-69012）
価格：2,200円（税込）
内容：CD
初回プレス封入特典：シリアルナンバー入り応募抽選券
※特典内容および応募の詳細は決定次第ご案内いたします。
※収録内容は変更になる場合がございます。
＜「VOICE」早期予約キャンペーン＞
UNIVERSAL MUSIC STORE にて、早期予約期間中に「VOICE」をご予約いただくと、全国ツアーのチケット先行エントリーや、ツアー会場でのリハーサル観覧イベントにご応募いただけます。
さらに早期予約特典のポストカードもプレゼント。
詳細はこちら：https://www.universal-music.co.jp/reiko/news/2025-12-25-2/
＜「VOICE」購入特典 ＞
Love you deeper盤：ステッカーシート
REIKO’s Winterland盤：チケットホルダー
通常盤：ICカードステッカー
※形態ごとに特典が異なります。
※早期キャンペーン応募商品には形態別特典はつかず、全形態共通で「イベント応募シリアルコード＆ポストカード」が特典となりますのでご注意ください。
※特典は数に限りがございますので、なくなり次第終了となります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。
※特典の絵柄は後日決まり次第ご案内いたします。
※特典の絵柄やデザインは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入をご希望の店舗へお問い合わせください。
※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。
■＜REIKO One-man tour “VOICE” ＞
【東京】WWW
2026年6月1日(月) OPEN 18:00 / START 18:30
＊お問い合わせ先：クリエイティブマン 03-3499-6669 (月・水・金 12:00-16:00)
【大阪】バナナホール
2026年6月13日(土) OPEN 16:30 / START 17:00
＊お問い合わせ先：YUMEBANCHI（大阪）03-6341-3525（平日 12:00~17:00）
【愛知】JAMMIN’
2026年6月14日(日) OPEN 16:30 / START 17:00
＊お問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日 12:00-18:00）
【宮城】enn 2nd
2026年6月20日(土) OPEN 16:30 / START 17:00
＊お問い合わせ先：GIP GIP お問合せフォーム https://www.gip- web.co.jp/t/info
【福岡】INSA FUKUOKA
2026年6月26日(金) OPEN 17:30 / START 18:30
＊お問い合わせ先：キョードー西日本 0570-09-2424 (月〜土 11:00〜15:00)
【香川】MONSTER
2026年6月27日(土) OPEN 16:30 / START 17:00
＊お問い合わせ先：DUKE 087-822-2520 (平日 11:00〜17:00)
【広島】セカンド・クラッチ
2026年7月4日(土) OPEN 16:30 / START 17:00
＊お問い合わせ先：YUMEBANCHI（広島）082-249-3571（平日 12:00~17:00）
【京都】京都 MUSE
2025年7月5日(日) OPEN 16:30 / START 17:00
＊お問い合わせ先：YUMEBANCHI（大阪）03-6341-3525（平日 12:00~17:00）
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
