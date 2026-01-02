2025年12月31日の「第76回NHK紅白歌合戦」でのパフォーマンスでコールドスリープ（活動休止）に入ったPerfumeが休止後初の“3ショット”を公開した。メンバーのあ～ちゃん（西脇綾香）が2日、自身のインスタグラムを更新し、3人それぞれが白、赤、ベージュの大きなトランクに手をかけている画像を掲載した。



【写真】おそろいだけど色違い“3ショット”それぞれの旅が始まった

あ～ちゃんは「Start of a new journey.」とだけコメント。白のトランクとともにポーズを取るワンショットも掲載し、文字通り新たな旅が始まったことを示唆した。かしゆか（樫野有香）は「行く先は自由 So,where do we go now?」。のっち（大本彩乃）も「いい旅になるよ♡♡♡」とそれぞれ旅立つことを伝えた。



あ～ちゃんは1月1日に日付けが変わった直後に3ショットを掲載しており、コールドスリープ入り後“初”の姿も公開していた。3ショットは紅白会場のNHKホールのステージ裏で撮影したものとみられる。あ～ちゃん、かしゆかはにっこりWピース。のっちも自然な笑みを浮かべている。あ～ちゃんは「みんなありがとう!!」とだけコメントを添えた。



紅白では「Perfume Medley 2025『ポリリズム』『巡ループ』」を披露。ステージではグループの歴史を振り返る数々の映像が使用され、最後は3人がポンと消失したかのような演出でパフォーマンスを終えていた。



（よろず～ニュース編集部）