tvk（テレビ神奈川）の年末特番「2025年もありがとうベイスターズSP」が昨年12月29日午後9時30分から放送され、2025年シーズンまで5年間に渡ってDeNA監督を務めた三浦大輔氏（52）がスペシャルゲストとして出演。監督時代に犯した凡ミスを自らぶっちゃけるおちゃめな一面を見せた。

今回が放送10年目の節目となった年末恒例特番。チームを長年応援するお笑いコンビ「ダーリンハニー」の吉川正洋（48）、元タレントで横浜バニラCEOの高橋優斗氏（26）、ノンフィクションライターの村瀬秀信氏（50）がゲスト出演し、三浦氏の現役時代から付き合いのある吉井祥博アナウンサー（61）が進行役を務めた。

そのなかで「番長の一日」というテーマに。監督時代と、退任後の一日の流れを振り返ることになり、多忙なスケジュールのなかで翌日のスタメンはいつ決めていたのか？という質問が出た。

これに三浦氏は「最初のころは当日の午前中とかだったんですけど、今年（2025年）とかはもう前日スタメンを伝えるようにしました」と回答。

「（前日の）試合後。試合終わってコーチにいろいろ話を聞いて。で、その日の夜ぐらい、帰るか途中ぐらいですかね、あしたのスタメン、スラックで」とチャットツール「Slack」でコーチ、選手、スタッフに通達していたと明かした。

「スラック使ってるんですね！」「さすがDeNA！」と驚きの声も上がったが、三浦氏は「それが、間違う時もあるんですよ」と苦笑いを浮かべながら自らの凡ミスを告白。「監督！ショートが2人います！って…」とぶっちゃけて4人の笑いを誘っていた。

なお、同番組は2日午後11時からtvkで再放送される。