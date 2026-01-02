飼い主さんが風邪で寝込んでいる時に、背後に愛犬2匹の気配を感じたそうで…？インカメラで撮影した愛犬たちの姿が、「泣ける」「愛おしい」と話題に。投稿は記事執筆時点で16万回を超えて表示され、2.2万件のいいねが寄せられています。

【動画：風邪をひいて寝ていたら、背後から視線を感じて…そっとインカメラで撮影した結果】

風邪で寝込んでいたら…

Threadsアカウント「rinman3」では、ゴールデンレトリバーの「コメ」ちゃんと「イクラ」ちゃんの日常が投稿されています。ご紹介するのは、飼い主さんが風邪をひいて寝込んでいる時に見た光景です。

飼い主さんは背後から視線と鼻息と犬の臭いを感じたため、そっと携帯のインカメラで背後の様子を撮影してみたそう。そしてどんな写真が撮れたか確認してみると、そこには飼い主さんを心配そうに見つめるコメちゃんとイクラちゃんの姿が写っていたとか。

愛犬たちの優しさに感動

コメちゃんとイクラちゃんのしょんぼりしたお顔を見ていると、「大丈夫？心配だよ…」「早く元気になって」という声が聞こえてきそうです。飼い主さんも2匹の姿に愛と優しさを感じて、泣きそうなくらい感動したそう。

そして2匹が看病してくれたおかげで、しばらくすると飼い主さんはすっかり元気になったそうですよ。やはり可愛い愛犬たちの存在は、飼い主さんにとって1番の薬になるようですね！

この投稿には「優しい！」「なんて良い子たち」「とっても可愛い」「愛おしい存在」「ちゃんと分かってるんですよね」「心配する気持ちが表情に出てる」「これは泣いてしまいます」といったコメントが寄せられています。

愛犬たちは仲良し！

コメちゃんとイクラちゃんはとても仲良しで、じゃれ合って遊んだり一緒にお昼寝したりしていることが多いそうです。まるで双子のように、同じ格好で寝ていることもあるとか。これからも2匹の仲良しで可愛い姿は、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

コメちゃん＆イクラちゃんの可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、Threadsアカウント「rinman3」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「rinman3」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。