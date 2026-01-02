ママの実家に帰省したわんちゃんの光景が、1万再生を超えてたくさんの人に感動を届けています。ママと一緒に実家に遊びにきたものの、大好きな先輩犬の姿が見つからないわんちゃんの光景には、「わんちゃんのなんとも言えない表情に涙が止まりません」「先輩のこと大好きだったもんね」とわんちゃんの心に寄り添う声が寄せられています。

【動画：実家に帰省した犬→大好きだった『先輩犬の遺影』を見つめ…切なすぎる『まさかの行動』】

ママの実家にお泊まりすることになったひまりちゃん

わんちゃんの健気な姿が感動を呼ぶことになったのは、YouTubeチャンネル『豆柴ひまりとゆきち』に投稿された、ある日の光景。この日、柴犬のひまりちゃんはママと一緒にママの実家に遊びに行くことになったのだそう。

玄関に着くなり、ひまりちゃんはおうちの中へダッシュ。なぜなら、ママの実家にはひまりちゃんの大好きな先輩犬のマロンくんがいるから！嬉しそうにおうちの中へ入って行くひまりちゃんの後ろ姿は、まるで嬉しさを抑えきれない子どものようです。そんな和やかな光景ですが、このあとひまりちゃんは"ある違和感"に気づくことになっていくのでした。

大好きなマロンくんが他界していて…

実は、ママにはひまりちゃんに言いだしづらいことがあったそう。それは…大好きなマロンくんが他界してしまったこと。マロンくんは19歳の寿命を全うし、1年近く前に虹の橋を渡っていたのでした。

その時、ひまりちゃんもそばにはいたものの、きっとそれが最期のお別れだったとは思っていないことでしょう。ひまりちゃんは、今日もマロンくんが実家の家族と一緒におうちに帰ってくると思っているのか、棚に飾られたマロンくんの写真をしばらくの間じっと見つめていたといいます。

マロンくんがいないことに気が付いたひまりちゃんは…

そうしてママと一緒に実家の家族たちが帰ってくるのを待っていたひまりちゃん。そこへ、ママのお母さんが帰ってきました。ドアが開く前までは、しっぽを振ってお出迎えの準備バッチリだったひまりちゃんでしたが…お母さんがおうちの中へ入ってきた瞬間、突然しっぽの動きが止まり、2階へと駆け上がっていってしまったそう。

今まで見たことがないひまりちゃんの反応に、ママもお母さんも驚いてしまったといいます。なぜひまりちゃんがそんな行動をとったのか…その理由は恐らく、いつもお母さんと一緒に帰ってきていたマロンくんがいなかったから。そのため、マロンくんが2階にいると思ったのでしょう。

その後も、ひまりちゃんは何か言いたそうにママやお母さんの顔を見上げていたり、大好きなお兄ちゃんに会ってもどことなく元気がなかったそう。マロンくんを想うひまりちゃんの健気な姿に、目頭が熱くなります。

そんなひまりちゃんの健気な姿を見た人からは、「ひまりちゃんの思いが伝わってきて切ない」「きっとひまりちゃんのそばにいると思います」「マロン先輩の写真やおもちゃに私もウルウルしちゃいました」と、たくさんの労（いた）わりの言葉が寄せられることに。

YouTubeチャンネル『豆柴ひまりとゆきち』では、そんな愛情深いひまりちゃんと家族たちの、成長と優しさ溢れる光景が投稿されています。

ひまりちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴ひまりとゆきち」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。