「とんでもねえ美形家族…」藤岡弘、のイケメン息子、美男美女揃いの家族ショットを公開！ 「美しすぎる」
俳優・藤岡弘、さんの息子で俳優の藤岡真威人さんは2025年12月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。家族ショットを公開しました。
【写真】「とんでもねえ美形家族…」
コメントでは、「美しすぎる家族写真を見せてもらえる喜び」「とんでもねえ美形家族…」「ファミリー相変わらず仲良しで何よりです」「素敵なお写真すぎる」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「美しすぎる家族写真を見せてもらえる喜び」真威人さんは2025年12月28日の「22さいなりました！」とつづった自身の投稿を引用し、「2025年もありがとうございました」「遅くなりましたが、誕生日は今年も家族で！ 来年もどうぞよろしくお願いします 皆様よいお年を！」とつづり、3枚の写真を投稿。花束を持った真威人さんのソロショットや、家族での集合ショットです。特に3枚目は、真威人さんのほかに俳優の藤岡弘、さんや姉妹たちが写っていますが、見事に美男美女揃いで圧倒されます。
「なに、このゴージャス感」2025年6月16日には「妹が２０歳になりました！家族でお祝いしましたおめでとうございます」と姉妹たちとの集合ショットを公開。ファンからは「全員美男美女やん」「こんな理想的な家族居る？」「なに、このゴージャス感」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
