2026年1月1日に第1子の誕生を報告した人気YouTuberのはじめしゃちょーさんが同日にXで、結婚や妻の出産のタイミングについて憶測で投稿する人に向けて「テキトーな事言い過ぎて訴えてられないように気をつけてくださいね！」として警鐘を鳴らした。

娘を抱いて動画に登場、「ミニはじちゃん」の愛称も

はじめさんをめぐっては、8月30日に一般女性との結婚を発表。9月に公開した動画で、妻が20代前半であることなどが明かされた。11月29日には、YouTube動画でプロポーズの様子を公開していた。

26年1月1日には、「はじめしゃちょーパパになりました。」と題した動画を公開。はじめさんは娘を抱いて登場し、父になったことを報告した。今後、動画内では娘を「ミニはじちゃん」と呼ぶことを明かした。

もっとも、はじめさんは25年11月29日の動画の中で、「皆さまへの報告がけっこう後になったという話があります。俺別に2025年の9月に結婚してるわけじゃないからね」「寒い時期にプロポーズした」などと説明している。

しかし、結婚発表から4か月での第1子の誕生報告に、一部Xでは、妻の妊娠が判明してから結婚するいわゆる「できちゃった婚」を憶測するような書き込みがなされた。

そのため、はじめさんは26年1月1日にXで、「プロポーズ、結婚、妊娠、出産 全ての時系列も分からないのに色々憶測で喋ってる人が多くてすごいなwwwwwwww」と投稿。こうした憶測を書き込む人へ向けて「テキトーな事言い過ぎて訴えてられないように気をつけてくださいね！（原文ママ）」と警鐘を鳴らした。