女優の吉岡里帆が、新年のあいさつの投稿をするとともに、一部で報じられた離婚報道について否定した。

吉岡は２日までに自身のインスタグラムを更新。「２０２５年も沢山（たくさん）ありがとうございました！良いお年をお迎えください。」と書き出し、愛猫をハグする様子などプライベートショットを多数公開。「あったかくしてね、栄養とってね、無理しすぎず、ゆっくり眠れますように。心も体もちゃんと休めますように。ハグハグ ぎゅ！ 皆様が幸せな２０２６年を迎えられますよう、心からお祈りします。また来年も、大好きです。」とファンへの愛をつづった。続けて、「私は新年早速、結婚していないと思っていたのですが先に離婚報道が出ました…とほほ。（誤字のようです） 後厄大殺界ラストｙｅａｒ」と、一部で報じられた離婚報道について否定。「丸ごと抱きしめて参ります！笑 今年も頑張るぞー！！！」と、厄年でもめげない姿を記した。

この投稿にファンからは「あけましておめでとうございます」「こうしてインスタにいっぱい投稿してくれるファン思いの里帆ちゃん、大好きです」「今年もご活躍を期待しております」「里帆ちゃんの幸多き一年になりますように願ってます」「今年１年と言わず永遠に里帆ちゃんが心身共に幸せで充実した日々を送れますように」などの声が寄せられている。