◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ

２０１４年以来のシード権を目指す日大は、５時間２５分００秒で往路９位につけた。２区のシャドラック・キップケメイ（３年）が区間２位と力走し、１７位から９位に浮上。３、４位は１０位と粘り、２年連続で５区を走った鈴木孔士（こうじ、４年）が区間９位で順位を１つ上げた。

鈴木は前回は区間１５位と力を発揮しきれなかった。昨年の経験を踏まえ、前半を落ち着いて入り、後半にペースを上げる戦略で１０位・東海大に７０秒差をつけてゴール。「（５区は）小学生の時から卒業文集に書いた夢だった舞台。２回走らせてもらって、今回もシード権争いがチームの目標だったので、それに貢献できるような走りができたんじゃないか」と万感の思いだった。

総合優勝１２回を誇る名門は復活に向け、今大会はシード権争いに絡むことを目指している。前回は最下位の２０位に沈んだだけに、就任３年目の新雅弘監督は−昨年の悔しさを胸に秘めて、みんなが頑張ってくれた」と評価。その上で「まだまだシードを取ると言えるチームではない。シード争いに少しでも加われたら、次につながる。その経験をしないと、一気にシードは取れない」とチームを引き締めた。