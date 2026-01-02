中日、阪神、カブスなどで日米通算2450安打を放った福留孝介氏（48）とセ・パ両リーグで本塁打王に輝いた山崎武司氏（57）がYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。福留氏が先輩をイジりで爆笑を誘う場面があった。

同チャンネルの新春第1弾に山崎氏とともに過去3年連続で出演していたのが、元投手でタレント活動も行うギャオス内藤。ただ、昨年の番組内の順位予想で阪神を最下位にして大炎上したこともあり？今年は福留氏が呼ばれた。福留氏は「たぶんギャオスさん、野球見てないでしょ」と涼しい顔で先輩をバッサリ。司会者から「見てますよ。ラジオ解説もされていますから」とフォローが入るも「いやだから、ずーとしゃべってるから見てないでしょ」と追い打ちをかけた。

そんなことはつゆ知らずVTR出演したギャオス。「今回はギャオス欠席ということで福留孝介くんに託したいと思います」と切り出し「そして番組をご覧の阪神ファンのみなさん、ギャオスが最下位と予想してしまい、大変申し訳ございませんでした！！」と新年早々、謝罪した。

ギャオスの独特の明るいキャラクターは今の野球関係者でも貴重な存在。同郷で同学年の山崎氏は「絶滅危惧種ですから、彼は。いいんじゃないかな」とフォローしたかと思いきや「でも2026年、しょっぱなギャオスとやらなくていいということは、僕も今年、いいことあるかもしれん」と笑わせた。