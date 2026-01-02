1000ÇÏÎÏÄ¶¤¨¡ª ¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª Á´Ä¹5m¤ÎÎ®Îï¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¥Õ¥ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥Ç¥£ºÎÍÑ¡ª ¹âÀÇ½4WDÅëºÜ¤·¤¿¡ÖSTI E-RA¡×¤È¤Ï¡ª
¡¡Åß¤Î¼«Æ°¼Ö¤Îº×Åµ¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢³Æ¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¹¥Ð¥ë¡ÖSTI E-RA¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡STI E-RA¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤¬2022Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç½é¸ø³«¤·¤¿¥Õ¥ëEV¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ð¥ë¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤òÃ´¤¦¥¹¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê°Ê²¼STI¡Ë¤Ï¡¢¡ÖSTI E-RA CHALLENGE PROJECT¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Î·Ð¸³¤È½¤Îý¤òÀÑ¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢STI E-RA¤Ï¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÅÅÆ°²½¼Ò²ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿100¡óÅÅÆ°¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5010mm¡ßÁ´Éý2000mm¡ßÁ´¹â1310mm¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂçÊÁ¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥Õ¥ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥Ç¥£¤ËµðÂç¤Ê¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤òÈ÷¤¨¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¨¡¢¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤é¤·¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¡Ö¥³»ú·Á¾õ¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤â¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤Ë¤ÏAWD¡ÊÁ´ÎØ¶îÆ°¡Ë¤òºÎÍÑ¡£»ÍÎØ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥ä¥Þ¥ÏÀ½¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼EVÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼°ìÂÎ¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹´Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿60kWh¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï800kW¡ÊÌó1088ÇÏÎÏ¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö4ÎØÆÈÎ©¥È¥ë¥¯¥Ù¥¯¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï4ÎØ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¶ÑÅù²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï©ÌÌ¤òÂª¤¨¤ëÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¼ÖÂÎ¤Î»ÑÀªÀ©¸æ¤ò¹âÅÙ²½¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡STI E-RA¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯ËÌ¥³¡¼¥¹¤Ç400ÉÃ¡Ê6Ê¬40ÉÃ¡Ë¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖRA¡×¤Ï¡¢¤½¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤¹¡ÖRecord Attempt¡ÊµÏ¿¤Ø¤ÎÄ©Àï¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤é¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Î¸ø³«°Ê¹ß¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÆ¤ÓÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÄ©Àï¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£