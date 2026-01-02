¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¡×àÂç³«µÓá¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á¡¦º´Æ£¿¿Í¥¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¸Ô´ØÀá¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ö»³·Á¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
ÀÎ¤ÈÈæ¤Ù¡Ö¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á(TUY)¤Îº´Æ£¿¿Í¥(¤Þ¤Ò¤í)¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸«»ö¤ÊàÂç³«µÓá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾å¤²¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¥ª¥Í¡¼¥µ¥ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËSNS¤ÇÎ®¹ÔÃæ¤À¤È¤¤¤¦àÂ¾å¤²¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸á¤Î¥ê¡¼¥ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¿·ÂÎÁàÎò7Ç¯¡ÄÀÎ¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¡¸Ç¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤â¡¢Â¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¹â¤¯¾å¤²¤¿¸«»ö¤Ê³«µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸Ô´ØÀá¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¢¤ê¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¥À¥ó¥¹¡×¡Ö¿·ÂÎÁà¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÂÎ¤â½À¤é¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö»³·Á¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º´Æ£¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á¤ØÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤ä¤Ãshow!¤Þ¤«show!¤É¤Ã¤³¤¤show! ¤É¤¹¥³¥¤¤ä¤Þ¤¬¤¿¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£