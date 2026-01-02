¡Ö¹ÈÇò¤¦¤Á¤Î¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¶Ê²Î¤ï¤ì¤¹¤®¡×à¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤ÎÂ¹á½÷À²Î¼êÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡ÖÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥é¥Ö¥ê¡¼¥µ¥Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÌìÍÍ¡ª¡©¡×
¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ê¤Î¡ª¡©¤ÈSNSÁûÁ³
¡¡ÁÄÉã¤ÏÂçÊªºî¶Ê²È¡Ä¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ö¥é¥Ö¥ê¡¼¥µ¥Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î31Æü¤Î¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¡Ö¹ÈÇò¤¦¤Á¤Î¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¶Ê²Î¤ï¤ì¤¹¤®¤ä¡¡Â¹¤Î¶Ê¤Ï¡ª¡©¡ª¡©¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤¿¥é¥Ö¥ê¡¼¥µ¥Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÄÉã¤Ï¡¢1992Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºî¶Ê²È¤Î¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤µ¤ó(µýÇ¯62ºÐ)¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÏÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¤¤¤º¤ß¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿à¤¤¤»¤¿¤¯¤äáÌò¤ò±é¤¸¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇºäËÜ¶å¤µ¤ó¤Î¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¤ä¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤¤¤º¤ß¤µ¤óºî¶Ê¤Î³Ú¶Ê¤¬Â¿¿ôÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥ê¡¼¥µ¥Þ¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÌìÍÍ¤Ã¤Æ¤¤¤º¤ß¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¡ÖÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«Â¹¤â¹ÈÇò¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£