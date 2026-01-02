¡Öº£Æü¤Ç¤ªÊÌ¤ì¡×¤«¤é59Ç¯...92ºÐ¡¦¿û¸¶ÍÎ°ìàÀ¸³¶¸½ÌòáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¢¤ê¤ã¤ª¼ã¤¤!¡×¡Ö¤¦¤¡¡¼¡¼3ÆüÁ°¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í⁉¡×¤Î
¡Ö±´¤¨¤ë¸Â¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¿·Ç¯¤ËÀÀ¤¦
¡¡¡Öº£Æü¤Ç¤ªÊÌ¤ì¡×(1967Ç¯È¯É½)¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¡×(1953Ç¯È¯É½)¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ì¤ë¡¢º£Ç¯93ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó²Î¼ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏÂô»³¤ÎÊý¤Ë»ä¤Î²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£º£Ç¯¤Ï93ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±´¤¨¤ë¸Â¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸µÃ¶¤ÎÄ«¤Ë°Õµ¤¸®¹·¤Ê¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¿û¸¶ÍÎ°ì(92)¡£
¡¡¿û¸¶¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤â²Î¼ê¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¡ÖÃÓÇ·Ã¼¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹QUI(¥)¡×¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡92ºÐ¤Î¿û¸¶¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤ª»Ñ¡¢ÇÒ¸«¤¹¤ë¤¿¤Ó´ò¤·¤¯¤ÆÎÞ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤¡¡¼¡¼3ÆüÁ°¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í⁉¡×¡Ö¤¢¤ê¤ã¤ª¼ã¤¤!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£