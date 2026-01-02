フリーアナウンサーの中川安奈（32）が2日、自身のインスタグラムを更新。1日に放送された番組のロケで“体当たり”した姿を披露した。

「フジテレビ『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』見てくださったみなさま、ありがとうございました」とつづった中川アナ。「今回のロケの体当たりパートのまとめです！笑」とし、体当たりロケの写真を複数枚公開した。

「泥だらけになった火山温泉、夜市のアリの試食、イスロテ島の生簀？でサメや大きな魚たちと泳いだこと…」と振り返り、「井上咲楽ちゃんのかっこいい背中から、たくさんのことを学ばせてもらった充実の時間」と充実感を漂わせた。

「放送後、NHK時代から尊敬する先輩ディレクターから“中川さんは泥臭いロケが似合う”と言われてうれしかったので、今年はさらにそんなジャンルのお仕事も頑張れたらいいなと思いました（少々潔癖症ではありますが、わりとなんでも楽しめるタイプです！笑）」と新しい分野への挑戦に意欲を示した。

「また放送の中でもお話させていただいた、番組の初代MC楠田枝里子さん（遠い親戚というご縁があるんです）からもご感想をいただきました」と明かし、「実はまだ一度もお会いしたことがないので…今年はそんな機会もあったらいいなぁなんてワクワクしています！」とつづった。

フォロワーからは「新境地が見られて新鮮でした」「泥にまみれてもスタイル抜群」「美しい」「最高でした」などの声が寄せられた。