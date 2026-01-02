スポニチ

写真拡大

　◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日　東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

　箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が5時間18分8秒の往路新記録で3年連続往路優勝を飾った。3分24秒差の5番手でたすきを受けた5区のエース黒田朝日（4年）が1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマークし、歴史的逆転劇を演じた。

　早大は5時間18分26秒で2位に入った。5区で“山の名探偵”工藤慎作（3年）が一時トップに立ったものの、終盤に青学大・黒田朝日(4年)にかわされ、競り負けた。

　工藤は1時間9分46秒で走り、花田勝彦監督は「ウチの選手も力通りの走りをしたが、黒田君が1枚も2枚も上だった」と完敗を認めた。「本当に黒田君ですよね。抜く時に（運営管理車に向かって）ピースされたので、やっぱり強いと思った」と苦笑いした。

　工藤はゴール後、仲間に支えられながら大粒の涙をこぼした。心身ともにダメージが大きく、すぐには取材には応じられなかったが、時間をおいて取材対応し「一言で言って悔しい」と絞り出した。黒田との壮絶な競り合いについては「後ろから黒田さんが来ていると監督車を通じて伝わっていたので、油断せずに走った」とし、「（抜かれた場面は）かなり足が止まっていて、抵抗できなかった」と唇をかんだ。

【往路順位】

(１)青学大　5時間18分8秒

(２)早大　5時間18分26秒

(３)中大　5時間19分44秒

(４)国学院大　5時間20分2秒

(５)城西大　5時間20分20秒

(６)順大　5時間21分49秒

(７)駒大　5時間23分0秒

(８)創価大　5時間24分2秒

(９)日大　5時間25分0秒

(10)東海大　5時間26分10秒

＜以上シード圏内＞

(11)中央学院大　5時間26分22秒

(12)山梨学院大　5時間27分28秒

(13)東農大　5時間28分2秒

(14)神奈川大　5時間28分25秒

(15)東洋大　5時間28分55秒

(16)日体大　5時間30分4秒

(17)帝京大　5時間30分25秒

(18)大東大　5時間30分43秒

(19)東京国際大　5時間30分45秒

(20)立大　5時間33分5秒

OP　関東学生連合　5時間32分2秒