◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が5時間18分8秒の往路新記録で3年連続往路優勝を飾った。3分24秒差の5番手でたすきを受けた5区のエース黒田朝日（4年）が1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマークし、歴史的逆転劇を演じた。

早大は5時間18分26秒で2位に入った。5区で“山の名探偵”工藤慎作（3年）が一時トップに立ったものの、終盤に青学大・黒田朝日(4年)にかわされ、競り負けた。

工藤は1時間9分46秒で走り、花田勝彦監督は「ウチの選手も力通りの走りをしたが、黒田君が1枚も2枚も上だった」と完敗を認めた。「本当に黒田君ですよね。抜く時に（運営管理車に向かって）ピースされたので、やっぱり強いと思った」と苦笑いした。

工藤はゴール後、仲間に支えられながら大粒の涙をこぼした。心身ともにダメージが大きく、すぐには取材には応じられなかったが、時間をおいて取材対応し「一言で言って悔しい」と絞り出した。黒田との壮絶な競り合いについては「後ろから黒田さんが来ていると監督車を通じて伝わっていたので、油断せずに走った」とし、「（抜かれた場面は）かなり足が止まっていて、抵抗できなかった」と唇をかんだ。

【往路順位】

(１)青学大 5時間18分8秒

(２)早大 5時間18分26秒

(３)中大 5時間19分44秒

(４)国学院大 5時間20分2秒

(５)城西大 5時間20分20秒

(６)順大 5時間21分49秒

(７)駒大 5時間23分0秒

(８)創価大 5時間24分2秒

(９)日大 5時間25分0秒

(10)東海大 5時間26分10秒

＜以上シード圏内＞

(11)中央学院大 5時間26分22秒

(12)山梨学院大 5時間27分28秒

(13)東農大 5時間28分2秒

(14)神奈川大 5時間28分25秒

(15)東洋大 5時間28分55秒

(16)日体大 5時間30分4秒

(17)帝京大 5時間30分25秒

(18)大東大 5時間30分43秒

(19)東京国際大 5時間30分45秒

(20)立大 5時間33分5秒

OP 関東学生連合 5時間32分2秒