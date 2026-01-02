Snow Man深澤辰哉、岩本照主演ドラマへの出演一歩手前裏話を告白「衣装持ってきてくれて」
【モデルプレス＝2026/01/02】Snow Manの岩本照と深澤辰哉が、1月1日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。深澤が、岩本の主演ドラマ出演一歩前までいった裏話を明かした。
【写真】Snow Man深澤辰哉、1度断った「anan」表紙
2026年初めての放送ということから、まずは今年の抱負について語り合った岩本と深澤。岩本はグループとして「なんかいろんなことに挑戦していける年にしていきたい」と語り、また自身としても、「（仕事で）いろんなこと挑戦させてもらったりしてるけど、それプラスアルファで、もう半分プライベートみたいな感じで」様々なことにチャレンジしたいと口にした。
深澤は、2025年から行われているツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」がまだ続いているため「そのライブをまず無事に9人で駆け抜けたい」と意気込み。個人としては「貯金をする」と抱負を語った。
深澤はさらに「あ、もう1個あったわ！」と岩本が主演を務めたテレビ朝日系ドラマシリーズ「恋する警護24時」の名前を挙げ「（season）3か映画化っていうのは早く決めていただかないと、こっちもスケジュールの都合がある」と、同ドラマへの出演を目標として口に。さらに、実は「恋する警護24時 season2」の収録スタジオに深澤が差し入れを持っていった際、ちょうどパーティーシーンで多くの人がいたため「『俺出るわ』って言ったの。それ、冗談も込みよ」と出演を申し出たところ「監督さんとかが、『じゃあ、いいですよ！』みたいになって」「衣装さんも衣装持ってきてくれて」と出演する準備ができていたと告白した。
リアクションの練習もしたりと、岩本いわく「映る気まんまんだった」という深澤だったが、直前になって「すいません、やっぱりちょっとその調整…大人の…」とストップが出てしまい、結局撮影には参加できず。以前同シリーズでメンバーの宮舘涼太が「どこかの国の王子」として写真で出演したこともあり、映画なら「黒幕」、ドラマなら白石麻衣演じる岸村里夏の「元彼」で出演したいと細かい設定も熱弁し、岩本を笑わせた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
