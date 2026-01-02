13年ぶりに復活したフジテレビ系バラエティー番組「クイズ＄ミリオネア」（午後5時）が1日、放送された。

番組冒頭は過去放送回の復刻放送だった。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が04年放送回に登場し、1000万円を獲得。2代目MCを二宮和也が担当する本編にも登場した。番組では「21年の時を経て」と紹介された。

堀江氏が順調にクイズを突破する途中、二宮から「今のフジテレビ、買収しますか？」と聞かれ、堀江氏は「全然いいと思います」と即答した。

続けて二宮から「魅力はどこですか？」と聞かれ、堀江氏は「全てが魅力。テレビ、ラジオ、衛星。全部いいと思いますよ。日本のコンテンツってすごい世界で評価されている。世界を意識して作品つくれば、配信プラットフォームで世界にいきますよね。作品も昔のトレンディードラマとか」と語った。

2度目の出演は途中で不正解。21年ぶりの1000万円獲得はならなかった。

堀江氏はフジ買収騒動をきっかけに、同局を事実上の出禁状態のようになっていたとされるが、今年になって雪解け。昨年から番組出演が再開された。

「クイズ＄ミリオネア」は初代司会のみのもんたさんの鉄板フレーズ「ファイナルアンサー？」で一世を風靡（ふうび）した。番組は2000年4月から2007年3月末まで続いた。今回、2代目の司会として二宮和也が就任した。